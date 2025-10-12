Térképen a Békemenet útvonala! Mutatjuk!

Hírlevél

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Megerősítést nyert a következő Békemenet időpontja. Szentkirályi Alexandra posztjából kiderül az időpont és a helyszín.
FideszSzentkirályi Alexandrabékemenet

Magasba a zászlókkal! Mindannyiunknak ott a helyünk a békemeneten! –  írta posztjában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, volt kormányszóvivő.

Békemenet
Megvan a Békemenet időpontja és útvonala
Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Megvan tehát az időpont és a helyszín is, október 23-án reggel 9 órakor gyülekező az Elvis Presley téren, a menet a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán érkezik a Kossuth térre.

Tiltakozzunk közösen Brüsszel háborús tervei ellen, és emlékezzünk 56 hőseire a Kossuth téren, ahol Orbán Viktor is beszédet mond! – írta.

 

