Térképen a Békemenet útvonala! Mutatjuk!

Magasba a zászlókkal! Mindannyiunknak ott a helyünk a békemeneten! – írta posztjában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, volt kormányszóvivő.

Megvan a Békemenet időpontja és útvonala

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Megvan tehát az időpont és a helyszín is, október 23-án reggel 9 órakor gyülekező az Elvis Presley téren, a menet a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán érkezik a Kossuth térre.

Tiltakozzunk közösen Brüsszel háborús tervei ellen, és emlékezzünk 56 hőseire a Kossuth téren, ahol Orbán Viktor is beszédet mond! – írta.