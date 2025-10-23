Ifj. Lomnici Zoltán: A Békemenet kiállás a Magyarországra rontókkal szemben is

Ez a Békemenet ugyanolyan lesz, mint az első, ugyanolyan jelentősége lesz – mondta el ifj. Lomnici Zoltán, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője a Hír TV vendégeként, Bayer Zsolt szavaival élve.

Készülődés a tizenegyedik Békemenetre

Fotó: MW / MW

Arról, hogy miről szól ez a Békemenet, az alkotmányjogász kifejtette:

Egyrészt arról, hogy három éve élünk a háború árnyékában, másrészt arról, hogyha a magyar emberek kidobják őket az ajtón, akkor visszamásznak az ablakon azok a brüsszelita globalista erők, akik már mindennel próbálkoztak Magyarország ellen.

Ahogyan fogalmazott:

„Mindent, ami a magyarok számára szent, mindent, ami a magyarok számára fontos, megkérdőjeleznek, kritika tárgyává tesznek, vagy éppen megpróbálnak ellehetetleníteni.”

A Békemenet a Magyarországra rontókkal szembeni kiállás is egyben

Hozzátette: a korábbi SZDSZ-esek, MSZP-sek és DK-sok, sőt jobbikosok összefognak ezzel az új vegyes, még definiálatlan közösséggel, amit Tisza Pártnak nevezünk, és ugyanazzal a támogatói háttérrel rontanak rá Magyarországra.

„Jelenleg is két Kádár-kegyenc unoka próbál ránk törni, illetve mindent tönkretenni, amit a nemzet elért. Ezek Dobrev Klára és Magyar Péter”

– hangsúlyozta Lomnici.

A Békemeneten most újra az utcára vonulnak azok, akik eddig is tanúbizonyságot tettek már a magyar nemzeti szuverenitás, szabadság és függetlenség mellett.