Ifj. Lomnici Zoltán: A Békemenet kiállás a Magyarországra rontókkal szemben is

Ez a Békemenet ugyanolyan lesz, mint az első, ugyanolyan jelentősége lesz – mondta el ifj. Lomnici Zoltán, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője a Hír TV vendégeként, Bayer Zsolt szavaival élve.
Arról, hogy miről szól ez a Békemenet, az alkotmányjogász kifejtette:
Egyrészt arról, hogy három éve élünk a háború árnyékában, másrészt arról, hogyha a magyar emberek kidobják őket az ajtón, akkor visszamásznak az ablakon azok a brüsszelita globalista erők, akik már mindennel próbálkoztak Magyarország ellen.
Ahogyan fogalmazott:
„Mindent, ami a magyarok számára szent, mindent, ami a magyarok számára fontos, megkérdőjeleznek, kritika tárgyává tesznek, vagy éppen megpróbálnak ellehetetleníteni.”
A Békemenet a Magyarországra rontókkal szembeni kiállás is egyben
Hozzátette: a korábbi SZDSZ-esek, MSZP-sek és DK-sok, sőt jobbikosok összefognak ezzel az új vegyes, még definiálatlan közösséggel, amit Tisza Pártnak nevezünk, és ugyanazzal a támogatói háttérrel rontanak rá Magyarországra.
„Jelenleg is két Kádár-kegyenc unoka próbál ránk törni, illetve mindent tönkretenni, amit a nemzet elért. Ezek Dobrev Klára és Magyar Péter”
– hangsúlyozta Lomnici.
A Békemeneten most újra az utcára vonulnak azok, akik eddig is tanúbizonyságot tettek már a magyar nemzeti szuverenitás, szabadság és függetlenség mellett.