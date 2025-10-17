Hírlevél

Orbán Viktor

A Békemenet kapcsán üzent Orbán Viktor

Találkozzunk október 23-án, a Békemeneten! – invitálta követőit Orbán Viktor az új YouTube videójában, hozzátéve: együtt a legvastagabb falon is átmegyünk.
Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk. Találkozzunk október 23-án, a Békemeneten! – írja Orbán Viktor miniszterelnök friss YouTube short videójában.

Már csak hat nap múlva lesz a Békemenet. Forrás: Facebook
Békemenet és EU-csúcs

Érdekesség, hogy a Békemenet és az EU-csúcs egy napon lesz, s 

a kormányfő rögtön az esemény után indul Brüsszelbe, ahová előre, írásban is megküldi a magyar álláspontot.

 

