A Békemenet kapcsán üzent Orbán Viktor

Találkozzunk október 23-án, a Békemeneten! – invitálta követőit Orbán Viktor az új YouTube videójában, hozzátéve: együtt a legvastagabb falon is átmegyünk.
Békemenet és EU-csúcs
Érdekesség, hogy a Békemenet és az EU-csúcs egy napon lesz, s
a kormányfő rögtön az esemény után indul Brüsszelbe, ahová előre, írásban is megküldi a magyar álláspontot.
