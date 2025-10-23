Békemenetek, ahol ezrek mutatták meg az erejüket - így szólt a magyarok üzenete az utcákról

A vonulások célja elsősorban a nemzeti szuverenitás védelme, a kormány melletti kiállás, valamint a béke és a keresztény-nemzeti értékek hangsúlyozása volt. Az első Békemenet hatalmas tömeget (több mint 400 ezer résztvevőt) mozgatott meg, és azóta is százezrek vettek részt rajtuk.

A Békemenet 2012-ben: „Nem leszünk gyarmat!”

Fotó: Origo

A Békemenetek üzenetei a bel- és külpolitikai támadásokra adott válaszok, a mai napig aktuális mondatokat gyűjtöttük össze.

„Nem leszünk gyarmat!” – így üzent Magyarország 2012-ben

A rendszerváltás utáni legnagyobb tömegtüntetésnek is nevezték jó ideig az első Békemenetet, sőt, tény, hogy ilyen grandiózus, regnáló kormányt támogató vonulást nem tapasztalt még Európa.

Orbán Viktor akkor elmondta, hogy valóban volt Magyarországgal szemben egy olyan támadás, amelytől bizonyos erők azt remélhették, hogy

„politikai változást kényszerít ki Magyarországon, beleértve ennek személyi konzekvenciáit is."

A miniszterelnök szerint, ha akkor nem lett volna Békemenet, ha nem állt volna ki több százezer magyar, hogy világossá tegye, ragaszkodik ahhoz, hogy demokratikusan dőljenek el az ország dolgai, akkor még az is lehet, hogy politikai értelemben valóban nem élte volna túl a kormány ezt az időszakot.

„Megmutatjuk, hogy sokan vagyunk, és nem vagyunk bóvli szavazók"

– mondta egy nő az akkori Békemeneten, egy Sepsiszentgyörgyről érkezett férfi pedig azért utazott 22 órát, hogy

„részvételével meghálálja Orbán Viktornak a magyar állampolgárság megadását".

Minden idők legnagyobb Békemenetét tartották 2014-ben

A parlamenti választást megelőzően márciusban megtartott tömegdemonstráció útvonala fordított volt, mint a 2012-esé: a Kossuth téren gyülekeztek a civilek és Hősök tere felé tartottak

„Egy az ország – 2014. április 6-a”

– feliratú nemzetiszínű transzparenssel.

Orbán Viktor lelkesítő, csatába hívó választási beszédet tartott a Hősök terén 2014-ben a választásokat megelőző Békemeneten.

A 2014-es országgyűlési választások előtt egy héttel szervezett hatodik megmozdulás a szervezők szerint minden idők legnagyobb békemenete volt, és egészen biztosan hozzájárult a Fidesz második kétharmados győzelméhez.