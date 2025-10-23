Békemenetek, ahol ezrek mutatták meg az erejüket - így szólt a magyarok üzenete az utcákról

A vonulások célja elsősorban a nemzeti szuverenitás védelme, a kormány melletti kiállás, valamint a béke és a keresztény-nemzeti értékek hangsúlyozása volt. Az első Békemenet hatalmas tömeget (több mint 400 ezer résztvevőt) mozgatott meg, és azóta is százezrek vettek részt rajtuk.
A Békemenetek üzenetei a bel- és külpolitikai támadásokra adott válaszok, a mai napig aktuális mondatokat gyűjtöttük össze.
„Nem leszünk gyarmat!” – így üzent Magyarország 2012-ben
A rendszerváltás utáni legnagyobb tömegtüntetésnek is nevezték jó ideig az első Békemenetet, sőt, tény, hogy ilyen grandiózus, regnáló kormányt támogató vonulást nem tapasztalt még Európa.
Orbán Viktor akkor elmondta, hogy valóban volt Magyarországgal szemben egy olyan támadás, amelytől bizonyos erők azt remélhették, hogy
„politikai változást kényszerít ki Magyarországon, beleértve ennek személyi konzekvenciáit is."
A miniszterelnök szerint, ha akkor nem lett volna Békemenet, ha nem állt volna ki több százezer magyar, hogy világossá tegye, ragaszkodik ahhoz, hogy demokratikusan dőljenek el az ország dolgai, akkor még az is lehet, hogy politikai értelemben valóban nem élte volna túl a kormány ezt az időszakot.
„Megmutatjuk, hogy sokan vagyunk, és nem vagyunk bóvli szavazók"
– mondta egy nő az akkori Békemeneten, egy Sepsiszentgyörgyről érkezett férfi pedig azért utazott 22 órát, hogy
„részvételével meghálálja Orbán Viktornak a magyar állampolgárság megadását".
Minden idők legnagyobb Békemenetét tartották 2014-ben
A parlamenti választást megelőzően márciusban megtartott tömegdemonstráció útvonala fordított volt, mint a 2012-esé: a Kossuth téren gyülekeztek a civilek és Hősök tere felé tartottak
„Egy az ország – 2014. április 6-a”
– feliratú nemzetiszínű transzparenssel.
Orbán Viktor lelkesítő, csatába hívó választási beszédet tartott a Hősök terén 2014-ben a választásokat megelőző Békemeneten.
A 2014-es országgyűlési választások előtt egy héttel szervezett hatodik megmozdulás a szervezők szerint minden idők legnagyobb békemenete volt, és egészen biztosan hozzájárult a Fidesz második kétharmados győzelméhez.
„A Haza minden előtt” – a nemzeti szuverenitás melletti kiállás 2018-ban
A márciusi Békemenet előtt Csizmadia László, a civil megmozdulás egyik főszervezője akkoriban megjegyezte, nagyon régen készülnek egy újabb Békemenet megszervezésére, és
„most úgy érzik, hogy elérkezett az idő annak bemutatására, hogy a függetlenségpártiak mekkora erőt alkotnak”
Bayer Zsolt publicista akkor kifejtette, hogy
„az 1848/49-hez hasonlóan megint szabadságharcot kell vívnunk, most
azok ellen a Brüsszelben tanyázó társadalommérnökök ellen kell harcolni, akik meghaladottnak tartják a nemzet konstrukcióját, és egy kevert, migránsokkal feltöltött társadalmat képzelnek el.”
„Pontosan tudjuk, kik vagytok, akik készültök vissza a hatalomba, és soha többé nem kérünk belőletek!”
A 2021-es Békemeneten egyrészt a gyurcsányi rendőrterrorra is megemlékeztek, amelynek jelenlegi aktualitását az adja, hogy a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz már-már az akkori időket idéző fenyegetéseket tesz. Másrészt a közelgő választás előtt fontos volt felhívni az emberek figyelmét arra, hogy kik igyekeznek vissza a hatalomba.
Bayer Zsolt kijelentette:
„Pontosan tudjuk, kik vagytok, akik készültök vissza a hatalomba, és soha többé nem kérünk belőletek!”
– hozzátéve az Európai Unió alapítójának mondatait:
„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz! Ennél aktuálisabb üzenet, ma aligha lehet.”
„No war, Békemenet!" – „Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból”
A kilencedik békemenetet 2022. március 15-én, két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg. A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy
nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.
A miniszterelnök beszédében kiemelt szerepe volt az ukrajnai háborúnak.
„Amióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, mindig ugyanazt akartuk: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ugyanakkor ez nem maradhat puszta óhaj, mivel
a békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez erőre van szükség”
– mondta Orbán Viktor a Békemenet után.
A baloldal háborút indított Magyarország ellen, Csizmadia László azt üzente a baloldalnak:
„egy országépítés, egy államépítés, egy nemzetépítés csakis háború nélkül tud eredményes lenni”,
hozzátéve:
„nemcsak a béke megtartása, hanem kivívása is nagy erőket vesz igénybe.”
„Magyarország maradjon a béke szigete!” – a béke fontosságára figyelmeztetett a 2024-es Békemenet
Brüsszel háborúra készül, a magyar dollárbaloldali politikusok pedig támogatják ebben. Az európai vezetők háborús lázban égnek. Pénz, fegyverek és harci eszközök küldése után már tervezik a katonai segítségnyújtást is. Sőt, a francia elnök már az atomfegyverek használatáról is megnyitná a vitát.
Meg kell állítanunk a háborús őrületet!
- írtuk akkor, ami jelenleg is aktuális.
Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője már 2024-ben leszögezte:
„a jelenlegi gyűlölethullám polgárháborús helyzetet teremthet és magyart magyar ellen uszíthat.”
Jelezte, hogy az emiatti aggodalom lett az akkori Békemenet alapja. A Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen elkövetett merénylet kapcsán kiemelte, hogy az a háborús pszichózis miatt következett be, majd leszögezte, hogy Orbán Viktor maradt az egyetlen békepárti vezető.
„Nem hagyjuk magára a kormányt és a miniszterelnököt”
– szögezte le.