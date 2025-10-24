Kocsis Máté: Ruszin-Szendi nem is értené azt, ami a Békemeneten zajlott - videóval

A közösségi oldalán tett közzé egy videófelvételt Kocsis Máté. A képeket nézve a fideszes politikus úgy véli, Ruszin-Szendi Romulusz nem is értené, mi történt a Békemeneten.

Kocsis Máté szerint a tiszások számára felfoghatatlan a Békemenet lényege

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A Békemenet felfoghatatlan Ruszin-Szendi számára

Nézem a videót, és rájövök, hogy Ruszin-Szendi ezt nem is értené: nincs lőfegyver, nem viszket senkinek a tenyere, nem dobtak telefonokat a Dunába, és nem könyököltek bordán újságírókat. Ami valójában történik, az számára sokkoló

– írja a Fidesz frakcióvezetője.

Az október 23-ai Kossuth Lajos téren megrendezett ünnepségen fellépett Curtis, azaz Széki Attila is, aki Radics Gigivel adott elő közösen egy számot. Orbán Viktor a népszerű rappernek a közösségi oldalán köszönte meg az előadónak a részvételét. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, Curtisé volt a Békemenet legjobb dumája. Részletek az Origón!