Fideszes politikusok és influenszerek közösen buzdítanak a Békemeneten való részvételre

Október 23-án minden idők legnagyobb Békemenetére készülünk – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Kocsis Máté fideszes frakcióvezető az Orbán Viktor által megosztott videóban.

A Békemenetre mozgósítanak a fideszes politikusok

Forrás: TikTok/Orbán VIktor

Legnagyobb Békemenet

Bohár Dániel véleményvezér később hozzáteszi, hogy ez egy olyan nap lesz, amikor meg kell mutatnunk az erőnket. Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető szerint a megmozdulás célja, hogy a jobboldal megmutassa, hányan akarnak békét Magyarországon.

Én biztosan ott leszek. Találkozzunk október 23-án a Békemeneten. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!”

– jelentette ki Lázár János a videó végén.

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, aminek a végállomása a Kossuth téren lesz. Itt délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.