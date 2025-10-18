Hírlevél

Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Orbán Viktor

Fideszes politikusok és influenszerek közösen buzdítanak a Békemeneten való részvételre

Orbán Viktor a TikTok-oldalán közölt egy videót, amiben fideszes politikusok és influenszerek a Békemeneten való részvételre buzdítanak. Mi ott leszünk! Október 23. Békemenet – írta a kormányfő.
Orbán Viktorbékemenetbohár dánielKocsis MátéLázár János

Október 23-án minden idők legnagyobb Békemenetére készülünk – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Kocsis Máté fideszes frakcióvezető az Orbán Viktor által megosztott videóban.

A Békemenetre mozgósítanak a fideszes politikusok
Forrás: TikTok/Orbán VIktor

Legnagyobb Békemenet 

Bohár Dániel véleményvezér később hozzáteszi, hogy ez egy olyan nap lesz, amikor meg kell mutatnunk az erőnket. Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető  szerint a megmozdulás célja, hogy a jobboldal megmutassa, hányan akarnak békét Magyarországon. 

Én biztosan ott leszek. Találkozzunk október 23-án a Békemeneten. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!”

– jelentette ki Lázár János a videó végén.

@viktor_a_tiktokon Mi ott leszünk! Október 23. Békemenet! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 #orbanviktor #miniszterelnok #LázárJános #SzentkirályiAlexandra #BohárDániel ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, aminek a végállomása a Kossuth téren lesz. Itt délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

 

 

