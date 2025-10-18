Fideszes politikusok és influenszerek közösen buzdítanak a Békemeneten való részvételre

Október 23-án minden idők legnagyobb Békemenetére készülünk – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Kocsis Máté fideszes frakcióvezető az Orbán Viktor által megosztott videóban.
Legnagyobb Békemenet
Bohár Dániel véleményvezér később hozzáteszi, hogy ez egy olyan nap lesz, amikor meg kell mutatnunk az erőnket. Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető szerint a megmozdulás célja, hogy a jobboldal megmutassa, hányan akarnak békét Magyarországon.
Én biztosan ott leszek. Találkozzunk október 23-án a Békemeneten. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!”
– jelentette ki Lázár János a videó végén.
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, aminek a végállomása a Kossuth téren lesz. Itt délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.