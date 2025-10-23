Lázár János is ott lesz a Békemeneten

„Találkozzunk Budapesten, a Komjádi uszoda előtt, délelőtt 11 órakor, és vonuljunk együtt a Békemenettel a Kossuth térre!” – írta Lázár János legújabb Facebook-bejegyzésében.

A békemenet útvonala

A Békemenet október 23-án, azaz ma délelőtt indul az Elvis Presley térről, és a Kossuth téren zárul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A rendezvényre a kormánypárti politikusok, közéleti szereplők és több civil szervezet is mozgósította támogatóit.

A Békemenet a nemzeti ünnep központi eseményévé vált, ahol minden évben több tízezren vonulnak együtt a főváros utcáin. A szervezők célja, hogy a közösség erejét és a nemzeti egységet hangsúlyozzák.

A felvonulás végállomása, a Kossuth tér, a hivatalos állami megemlékezések helyszíne is, ahol a program zárásaként Orbán Viktor mond beszédet.