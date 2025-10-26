Nem véletlen a pánik a Tiszában – Deák Dániel keményen odaszólt

„Lezárva a méretvitát, most már egyértelműen kijelenthető, hogy ez volt a valaha volt egyik legnagyobb Békemenet”– szögezte le közösségi oldalán Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint ismert, folyamatosan látnak napvilágot az újabbnál újabb adatok és elemzések, amelyek fényében a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án, és Orbán Viktor beszédének üzenete is jelentősen szélesebb körben vált ismerté.

A honvédség Gripenjei a Békemeneten, a Kossuth tér felett (Fotó: Csudai Sándor)

Mindezek ellenére Magyar Péter bizonygatja, az ő rendezvényén nagyságrendekkel többen voltak mint a kormánypártokén. Deák Dániel azoknak, akik ezt felesleges számháborúnak tartják, azt üzeni: egy rendezvény hatása azon is múlik, hogy mi jut el belőle azokhoz, akik nem voltak ott.

„És mivel a tiszás propaganda minden pillanatban gátlások nélkül hazudik, nekünk meg kell mutatnunk a valóságot. Igenis számít, hogy a Kossuth teret és az Alkotmány utcát is meg tudta tölteni a Békemenet. Nem véletlen a pánik a Tiszában, nem véletlen bizonygatja folyamatosan ennek ellenkezőjét Magyar Péter…” – zárta bejegyzését a vezető elemző.