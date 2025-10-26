Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Békemenet

Nem véletlen a pánik a Tiszában – Deák Dániel keményen odaszólt

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár sokan unják már a méretvitát a Békemenet és a Nemzeti Menet kapcsán, de egy rendezvény hatása azon is múlik, hogy mi jut el belőle azokhoz, akik nem voltak ott – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint mivel a tiszás propaganda minden pillanatban gátlások nélkül hazudik a Békemenetről is, meg kell mutatni a valóságot. Mint írta, nem véletlen bizonygatja folyamatosan Magyar Péter, hogy az ő rendezvényén voltak többen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BékemenetTisza PártMagyar Péter

„Lezárva a méretvitát, most már egyértelműen kijelenthető, hogy ez volt a valaha volt egyik legnagyobb Békemenet”– szögezte le közösségi oldalán Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint ismert, folyamatosan látnak napvilágot az újabbnál újabb adatok és elemzések, amelyek fényében a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án, és Orbán Viktor beszédének üzenete is jelentősen szélesebb körben vált ismerté. 

A honvédség Gripenjei a Békemeneten, a Kossuth tér felett (Fotó: Csudai Sándor)
A honvédség Gripenjei a Békemeneten, a Kossuth tér felett (Fotó: Csudai Sándor)

Mindezek ellenére Magyar Péter bizonygatja, az ő rendezvényén nagyságrendekkel többen voltak mint a kormánypártokén. Deák Dániel azoknak, akik ezt felesleges számháborúnak tartják, azt üzeni: egy rendezvény hatása azon is múlik, hogy mi jut el belőle azokhoz, akik nem voltak ott. 

„És mivel a tiszás propaganda minden pillanatban gátlások nélkül hazudik, nekünk meg kell mutatnunk a valóságot. Igenis számít, hogy a Kossuth teret és az Alkotmány utcát is meg tudta tölteni a Békemenet. Nem véletlen a pánik a Tiszában, nem véletlen bizonygatja folyamatosan ennek ellenkezőjét Magyar Péter…” – zárta bejegyzését a vezető elemző.


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!