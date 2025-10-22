Minden eddiginél fontosabb békemenet jön október 23-án

A békemenet Budapesten október 23-án, szerdán reggel 9 órakor indul a fővárosi Elvis Presley térről. A menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán halad majd át, hogy végül a Kossuth térre érkezzen, ahol Orbán Viktor mondja el ünnepi beszédét délután 13 órakor – írja a Magyar Nemzet.

A Békemenet útvonala

A szervező CÖF–CÖKA közleménye szerint ez lesz a tizenegyedik alkalom, hogy megrendezik a békemenetet, és a harmadik, amelyet az orosz–ukrán háború árnyékában tartanak. A civil szervezet vezetői hangsúlyozták:

az esemény célja, hogy a magyar emberek ismét világos üzenetet küldjenek Európának – Magyarország a béke pártján áll, és nem kíván belekeveredni semmilyen háborúba.

Orbán Viktor több bejegyzésben is buzdított a részvételre.

Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete! Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és legyünk ott minél többen

– írta a miniszterelnök.

Egy másik posztban hozzátette: „A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten.”

A kormányfő kedden arról is beszélt, hogy már készül az október 23-i ünnepi beszédére. Mint fogalmazott, fejben már összeállt, lassan papírra is veti a gondolatait. Orbán minden évben a békemenet végén tartja meg beszédét, amely hagyományosan a Kossuth téren zárja az eseményt.

A békemenet Budapesten immár több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Az első menetet 2012-ben rendezték, amikor mintegy négyszázezer ember állt ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett.

Azóta a békemenetek rendre hatalmas tömegeket mozgósítanak, és a kormánypárti szavazók közösségi erejét szimbolizálják.

A mostani felvonulás különös jelentőséggel bír: egy háborúval terhelt nemzetközi környezetben ad lehetőséget arra, hogy a magyarok ismét világosan kinyilvánítsák álláspontjukat a béke mellett.