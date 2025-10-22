Megszólalt Orbán Viktor: ezért lesz fontos a holnapi Békemenet

Orbán Viktor rövid párbeszédben beszélt a közelgő békemenet előkészületeiről. A miniszterelnök szerint a napi kormányzati munka most is zajlik, ezért a beszéd még nem készült el. „A beszéd még sehol sincs. Még kormányzás van, majd délután” – fogalmazott.

Békemenet: Orbán Viktor szerint „aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett” (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Arra a kérdésre, miért fontos, hogy sokan legyenek jelen a rendezvényen, Orbán Viktor így válaszolt:

Ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett, nekünk kell többen lennünk.”

A békemenet üzenete

A békemenetet október 23-án rendezik meg Budapesten. A szervezők szerint a cél, hogy minél többen fejezzék ki támogatásukat a békepolitika mellett, és hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból.

Az idei békemenet útvonala

A békemenet október 23-án reggel indul az Elvis Presley térről és a Kossuth téren végződik, ahol maga a miniszterelnök is beszédet fog mondani.