Öt érv, amiért ez a Békemenet minden korábbinál fontosabb

1. Össznemzeti ügy

Pártokon felül álló ügy, az ország és a magyar nemzet egészének jövőjét meghatározó kérdés a béke, a biztonság és a szuverenitás. A Békemenet elnevezése most a legaktuálisabb, miközben ezzel a kiállással méltó módon lehet emlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára, az egykori hősökre. Ifjabb Lomnici Zoltán, a rendezvényt szervező CÖF-CÖKA elnöki főtanácsadója az M1 híradójában azt mondta: „A Békemenet soha nem volt magyarok által magyarok ellen szervezett esemény, mindig a szuverenitás, az önálló, független Magyarország, a magyar nemzet, a magyar emberek melletti kiállás volt és maradt. Ebből a szempontból a Nem leszünk gyarmat! jó kerete ennek a demonstrációnak. Vélhetően most is hasonló jelszó lesz olvasható a békemenet molinóján” – fejtette ki ifj. Lomnici Zoltán utalva az első, 2012-es Békemenet jelmondatára.

2. Kiállás a budapesti békecsúcs mellett

Itthon és a nemzetközi nyilvánosság előtt is fontos megmutatni, hogy a magyarok döntő többsége békét szeretne, támogat minden kezdeményezést, ami a tűzszüneti, majd béketárgyalások mielőbbi megkezdését célozza. Ez most elérhető közelségbe került, miután Donald Trump amerikai elnök Budapestre hívta az orosz államfőt, Vlagyimir Putyint a lehetséges békéről tárgyalni. A keddi nap sajtóhíreinek fényében – amelyek a csúcstalálkozó esetleges elhalasztásáról szóltak – különösen nagy jelentősége van annak, hogy a magyar emberek egy hatalmas tömegdemonstrációval adjanak hangot a békevágyuknak.

3. Üzenet Brüsszelnek

Az Európai Unió központjában éppen a magyar nemzeti ünnepnapon tartják az állam- és kormányfők csúcstalálkozóját, amelynek központi témaköre Ukrajna további támogatása, tehát a háború folytatása lesz. Ezért fokozott jelentősége van a Békemenetnek, amely egyértelmű üzenet lehet Brüsszelnek, a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök álláspontjának megerősítésével. A miniszterelnök erről is beszélt a napokban a Mandinernek adott interjúban, ahol elmondta, hogy az Európai Tanács nem először hív össze csúcstalálkozót október 23-ra, hiába kérte korábban, hogy ne a nemzeti ünnepünkre időzítsék az eseményt. Ezért a Kossuth téri beszéde után azonnal Brüsszelbe repül, de már előtte elküldi írásban a magyar álláspontot Ukrajna háborús támogatása kapcsán.