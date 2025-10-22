Öt érv, amiért ez a Békemenet minden korábbinál fontosabb

1. Össznemzeti ügy
Pártokon felül álló ügy, az ország és a magyar nemzet egészének jövőjét meghatározó kérdés a béke, a biztonság és a szuverenitás. A Békemenet elnevezése most a legaktuálisabb, miközben ezzel a kiállással méltó módon lehet emlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára, az egykori hősökre. Ifjabb Lomnici Zoltán, a rendezvényt szervező CÖF-CÖKA elnöki főtanácsadója az M1 híradójában azt mondta: „A Békemenet soha nem volt magyarok által magyarok ellen szervezett esemény, mindig a szuverenitás, az önálló, független Magyarország, a magyar nemzet, a magyar emberek melletti kiállás volt és maradt. Ebből a szempontból a Nem leszünk gyarmat! jó kerete ennek a demonstrációnak. Vélhetően most is hasonló jelszó lesz olvasható a békemenet molinóján” – fejtette ki ifj. Lomnici Zoltán utalva az első, 2012-es Békemenet jelmondatára.
2. Kiállás a budapesti békecsúcs mellett
Itthon és a nemzetközi nyilvánosság előtt is fontos megmutatni, hogy a magyarok döntő többsége békét szeretne, támogat minden kezdeményezést, ami a tűzszüneti, majd béketárgyalások mielőbbi megkezdését célozza. Ez most elérhető közelségbe került, miután Donald Trump amerikai elnök Budapestre hívta az orosz államfőt, Vlagyimir Putyint a lehetséges békéről tárgyalni. A keddi nap sajtóhíreinek fényében – amelyek a csúcstalálkozó esetleges elhalasztásáról szóltak – különösen nagy jelentősége van annak, hogy a magyar emberek egy hatalmas tömegdemonstrációval adjanak hangot a békevágyuknak.
3. Üzenet Brüsszelnek
Az Európai Unió központjában éppen a magyar nemzeti ünnepnapon tartják az állam- és kormányfők csúcstalálkozóját, amelynek központi témaköre Ukrajna további támogatása, tehát a háború folytatása lesz. Ezért fokozott jelentősége van a Békemenetnek, amely egyértelmű üzenet lehet Brüsszelnek, a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök álláspontjának megerősítésével. A miniszterelnök erről is beszélt a napokban a Mandinernek adott interjúban, ahol elmondta, hogy az Európai Tanács nem először hív össze csúcstalálkozót október 23-ra, hiába kérte korábban, hogy ne a nemzeti ünnepünkre időzítsék az eseményt. Ezért a Kossuth téri beszéde után azonnal Brüsszelbe repül, de már előtte elküldi írásban a magyar álláspontot Ukrajna háborús támogatása kapcsán.
4. Patrióták erődemonstrációja
A Békemenetnek a hazai nyilvánosságban is fontos üzenete lesz, méghozzá az, hogy a patrióta politika hívei ma is nagy létszámban, méltósággal és határozottan kiállnak Magyarország önállósága, a családok védelme, a nemzeti identitás és kultúra megőrzése mellett. Az utóbbi hónapokban jórészt a baloldali, liberális, esetenként szélsőséges nézeteket valló csoportok rendeztek tüntetéseket a főváros utcáin, terein, most viszont a hazafias, nemzeti érzelmű emberek ismét erődemonstrációt tarthatnak.
5. Üzenet a Tisza Pártnak
A Békemenet után a Tisza Párt rendez hasonló vonulást a Deák tértől a Hősök teréig, amit Orbán Viktor tömören brüsszeli háborús menetnek nevezett. A kormányfő azt is elmondta, biztos benne, hogy a Kossuth téren lesznek többen, mert a magyar emberek többsége a béke oldalán áll.
Az október 23-i Békemenet résztvevői tehát Magyar Péteréknek is üzenhetnek: a nemzeti-keresztény-konzervatív tábor változatlanul nagy létszámú, elszánt és nem enged a brüsszeli nyomásnak. Fricz Tamás politológus, az egyik társszervező néhány napja azt mondta: „A 2026-os választás lesz Magyarország jövőjének egyik legfontosabb pillanata. Az a tét, hogy Magyarország magyar marad-e, vagy Brüsszel gyarmatává válik.” Hangsúlyozta, hogy Magyarország az EU tagja akar maradni, de saját döntési jogát megőrizve, a Tisza Párt viszont csak Brüsszel elvárásait akarja Magyarországra erőltetni.
A Békemenet ezúttal szó szerint a béke melletti kiállást jelenti, ugyanakkor – hasonlóan a korábbi évek demonstrációihoz – most is hangsúlyosan megjelenik a magyar függetlenség, a nemzeti önrendelkezés megőrzése és a szabadság eszménye. Pontosan úgy, mint 69 évvel ezelőtt.