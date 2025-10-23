Soha nem volt még ennyire aktuális a Békemenet elnevezés, ahogyan korábban lapunk is megírta, több közéleti szereplő is ezt hangsúlyozta. Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete – üzente Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

A Békemenet indulásakor indul a Patrióta élő adása is Kocsis Mátéval

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A Békemenet minden eddiginél jelentősebb vonulás lesz idén

Kocsis Máté a Békemenet napján közösségi média bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Patrióta YouTube csatornáján indulás előtti helyzetértékeléssel kezd.

Ahogyan fogalmazott a Békemenettel kapcsolatban:

„Sárkány ellen sárkányfű, gyűlölet és háború ellen békemenet”

Minden eddiginél nagyobb jelentősége van az idei Békemenetnek. A Békemenet gyülekezője reggel 9 órakor lesz a Császár–Komjádi uszodánál, a menet 11 órakor indul, a Kossuth téren pedig 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, ahol Orbán Viktor ünnepi beszédet mond.