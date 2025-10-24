Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Brüsszel végre igazat mondott – csúfos beismerés ez

Békemenet

Ennyien voltak a Fidesz, illetve a Tisza ünnepi rendezvényein – mutatjuk a számokat! 

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kijöttek a hivatalos adatok arról, mennyien vettek részt az október 23-ához köthető ünnepségeken. A KTK közleménye szerint a Békemeneten csaknem kétszer annyian vettek részt, mint Magyar Péter rendezvényén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BékemenetTisza PártMagyar Péter

Közel duplaannyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén – derült ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTT) közleményéből. Mint írták, az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait.

A Békemenet résztvevői vonulnak a Margit hídon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
A Békemenet résztvevői vonulnak a Margit hídon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az '56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a Bem téri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászlófelvonáson 250-en, a Müpában este tartott díszünnepségen pedig több, mint 1200-an vettek részt.

Jelezték, hogy a Nyitott Parlament programban 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a Kupolacsarnokot, a Díszlépcsőházat és a Szent Koronát. 

Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

A Budapesten és az országszerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak – közölték. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!