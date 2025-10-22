Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

Orbán Viktor

Holnap: Békemenet! – Ezek a sztárok biztosan ott lesznek, és te?

Orbán Viktor videóban üzent a béke híveinek: neves médiaszemélyiségek és sportolók – köztük Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Gönczi Gábor és Kucsera Gábor – buzdítanak a Békemeneten való részvételre, amelyet a kormány a háborús fenyegetések és a brüsszeli nyomásgyakorlás közepette minden eddiginél sorsdöntőbbnek tart.
Orbán ViktorCÖKACÖFBékemenetGönczi GáborVasvári VivienSzabó Zsófi

A Békemenet résztvevőiről posztolt Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában több neves médiaszemélyiség és sportoló, többek között Vasvári Vivien modell, Szabó Zsófi színésznő, Gönczi Gábor, a TV2 hírolvasója, Szelba Christian (Cooky) rádiós műsorvezető, Kucsera Gábor olimpikon, Muri Enikő énekesnő, is a Békemeneten való részvételre buzdítja a magyarokat. 

békemenet, sztárok
Ismert sztárok buzdítanak a Békemeneten való részvételre Fotó: Kurucz Árpád

Mint ismert, a CÖF–CÖKA szervezésében zajló békemenet idén különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette 

minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. 

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az október 23-i események koordinátora korábban közölte, a szokásos rendben zajlanak a nemzeti ünnep előkészületei. 22-én délután a Műegyetemnél és a Bem téren a megszokott formában ünnepelhetünk, 23-án reggel fél nyolckor pedig zászlófelvonással indul a megemlékezés. Kilenc órától indul a gyülekező a békemenet számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet, és

 13 órától a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

A mostani egyébként már a 11. békemenet lesz, és a negyedik, melyet a forradalom emléknapján tartanak. 2021-ben például a 2006-os gyurcsányi rendőrterrorba torkolló megmozdulások útvonalán haladt a nyolcadik békemenet. A rendezvényen akkor is több százezren voltak, a végén pedig a hagyományokhoz illően Orbán Viktor miniszterelnök szólalt fel.

 

