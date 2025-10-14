„Véglénymenet”, „agyhalottak” – így sértegetik a Békemenet leendő résztvevőit a tiszás fórumokon

Véglénymenet, agyhalottak – így sértegetik a tiszás fórumokon a Békemenet résztvevőit.

Tavalyi Békemenet a Margit hídon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A közösségi médiában és a politikai fórumokon egyes Tisza-párti aktivisták és szimpatizánsok már most nyíltan agresszív, megvető hangnemben beszélnek a Békemenet résztvevőiről.

A tiszások Reddit oldalán már korábban is megjelentek durva, a kormánypárti szavazókat alázó bejegyzések, a nyugdíjasok is a gúnyolódásuk céltáblái „büdös bunkók”, „önző g...cik” – írták nem rég az idősekről, de olyan is volt, aki azt írta: „Türelem már csak kb. egy évtized és nem lesznek kádárista nyuggerek...”.

Most a közelgő október 23-i Békemenet résztvevőit vették célba, holott a Békemenet évek óta a békés kiállás és az összetartás jelképe Magyarországon. Most több bejegyzésben is sértegetik, gúnyolják és emberileg alázzák azokat, akik a nemzeti ünnepen a kormánypárti rendezvényen, békésen kívánnak felvonulni.

A tiszás kommentelők között akadt, aki a rendezvényt „véglénymenetnek” nevezi, más „agyhalottak ligájának" titulálja a résztvevőket, sőt olyan hozzászólás is megjelent, amelyben azt írták: „Meneteljenek el a k...a anyjukba”.

Még aggasztóbb, hogy van olyan tiszás felhasználó nyíltan a békés rendezvények erőszakossá válásáról beszél. Egy „MartyMcFly36” nevű kommentelő például arról írt, hogy a „béke­s tüntetések mikor váltanak kevésbé békéssé” – vagyis mikor tör ki az utcai erőszak.

Ezek az üzenetek túlmutatnak a politikai véleménykülönbségen: a közösségi médiában terjedő gyűlölködés, a nyílt provokáció és a másként gondolkodók emberi méltóságának megsértése, akár fenyegetése veszélyes következménye annak amit Magyar Péter személyiségében is megfigyelhető minta.