A Tisza háborús menetén plakátokkal harcoltak

A Békemeneten több százezren vettek részt, ezzel szemben a Tisza Párt háborús vonulásán csupán pár ezren lézengtek, ennek láttán
a tiszások csak húzták a szájukat, és plakátokon próbálták levezetni a feszültségüket.
A Tisza háborúpárti menetének útvonalán két helyen lett volna (a fideszesek által kitett) Magyar Pétert és Zelenszkijt ábrázoló plakát. Az Akváriumnál azonban megakadályozták a tiszások, hogy felfedjék a plakátokat, ezt mutatja ez a videó, íme:
A második helyen, az Andrássy úton végül sikerült kitenni a plakátot.
A Nyugati téri felüljáróról sikerült lelógatni egy kartont, amin az látható, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péterrel „bábozva köszöntötte” a Békemenet résztvevőit. Ezzel téve egy „enyhe” utalást a két szereplő kapcsolatára.
Feltehetően a Tisza Párt vezére nagyon mérges lesz, ha ezt meglátja, de ez legyen az ő baja.
Ön is kövesse nálunk a Békemenet eseményeit.