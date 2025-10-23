A Tisza háborús menetén plakátokkal harcoltak

A Békemeneten több százezren vettek részt, ezzel szemben a Tisza Párt háborús vonulásán csupán pár ezren lézengtek, ennek láttán

a tiszások csak húzták a szájukat, és plakátokon próbálták levezetni a feszültségüket.

A Tisza háborúpárti menetének útvonalán két helyen lett volna (a fideszesek által kitett) Magyar Pétert és Zelenszkijt ábrázoló plakát. Az Akváriumnál azonban megakadályozták a tiszások, hogy felfedjék a plakátokat, ezt mutatja ez a videó, íme:

A második helyen, az Andrássy úton végül sikerült kitenni a plakátot.

A Nyugati téri felüljáróról sikerült lelógatni egy kartont, amin az látható, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Magyar Péterrel „bábozva köszöntötte” a Békemenet résztvevőit. Ezzel téve egy „enyhe” utalást a két szereplő kapcsolatára.

Ursula von der Leyen Magyar Péterrel bábozik a Békemenet felett a Nyugati téri felüljárón (Forrás: Vadhajtások.hu )

Feltehetően a Tisza Párt vezére nagyon mérges lesz, ha ezt meglátja, de ez legyen az ő baja.

