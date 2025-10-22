Békemenet: így vonult a nemzet az elmúlt tíz alkalommal – galéria

Minden évben több százezer ember vonult fel Budapesten a Békemeneten, hogy kifejezze: Magyarország a béke oldalán áll. A rendezvények a nemzeti összetartozás, a szuverenitás és a külső befolyás elutasításának szimbólumává váltak.

Az alábbi összeállítás az 2012-től tartó Békemeneteket idézi fel:

2012 – Nem leszünk gyarmat!

2012-ben három felvonulást tartottak: január 21-én, március 15-én és október 23-án. Az első alkalommal – 2012. január 21-én – több tízezer (egyes becslések szerint négyszázezer) résztvevő vonult fel a Hősök teréről a Kossuth térre, „Nem leszünk gyarmat!” jelszóval. A szervezők azt hangsúlyozták, hogy a magyar társadalomnak világos kiállásra van szüksége a kormány melletti támogatásban és az ország függetlensége mellett.

2013 – Magyarország a béke és a nemzeti függetlenség oldalán áll!

2013-ban két Békemenetet tartottak Magyarországon, amelyek tovább erősítették a magyarok békepárti kiállását. Az első 2013. február 5-én Gyulán zajlott, ahol a résztvevők a hazai és nemzetközi támadásokkal szemben álltak ki az Orbán-kormány mellett. A második Békemenet 2013. október 23-án Budapesten került megrendezésre, az 1956-os forradalom évfordulóján, amely ismét több százezres tömeget vonzott a főváros utcáira.

2014 – A nemzeti vagyon védelme

Az eseményre a parlamenti választást megelőző kampányidőszakban került sor, és a szervezők több százezres tömeget vártak. A menet az Alkotmány utcából indult és a Hősök terére ért, a középpontban a nemzeti vagyon védelme és a magyar kormány támogatása állt.

Hatodik békemenet, 2014. március 29., Budapest – a menet résztvevői a Hősök terére vonulnak

Fotó: Kurucz Árpád / Kurucz Árpád

2015 – A magyar szabadság üzenete Pestről

Bár a részletes médiavisszhang ritkább, itt is elsöprő tömeggel lehetett számolni. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén tartott felvonulás során a miniszterelnök köszöntő levelében hangsúlyozta: „a magyar szabadság üzenete Pestről(…) az egész hazában visszhangra talált”.

2016 – A migrációs kvóta

Ebben az évben a rendezvény az aktuális migrációs-kvóta vitával párhuzamosan kapott elképesztő hangsúlyt, jelezve, hogy a menet hagyományosan nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai üzenetet is hordoz.