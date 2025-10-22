Nemcsak egyszerű utcai megmozdulás, hanem erődemonstráció – mutatjuk a Békemenetek öt legnagyobb pillanatát

A Békemenetek története nem csupán politikai események sorozata, hanem a nemzeti oldal erődemonstrációinak krónikája is. A tíz eddigi felvonulás közül öt különösen nagy politikai és szimbolikus jelentőséggel bírt:
- a legelső 2012-es,
- a 2014-es,
- a 2018-as,
- a 2022-es
- és a 2024-es Békemenet.
A Békemenetek a legfontosabb bel- és külpolitikai fordulópontok idején jelzik a társadalmi támogatottság erejét
A legnagyobb jelentőségű és hatású Békemenetek a legfontosabb bel- és külpolitikai fordulópontok idején jelezték a társadalmi támogatottság erejét, és hozzájárult ahhoz, hogy a szuverenitás, a béke és a nemzeti egység üzenete világosan megfogalmazódjon a közéletben.
Az első Békemenetet 2012. január 21-én rendezték meg, amikor a demonstrálók a „Nem leszünk gyarmat” szlogen jegyében vonultak fel Budapesten.
A rendezvény fő üzenete a magyar kormány melletti kiállás és az IMF-EU nyomás elleni tiltakozás volt.
A szuverenitás védelmében meghirdetett megmozdulás ikonikus pillanattá vált, hiszen ekkora tömeg korábban még soha nem vonult fel a nemzeti oldal szervezésében.
A hatodik Békemenetre 2014. március 29-én került sor, mindössze egy héttel az országgyűlési választások előtt. A „Egy az ország” szlogen alatt meghirdetett demonstráció egyértelműen a választási mozgósítás jegyében zajlott, célja a hazafias egység és a kormány melletti kiállás erősítése volt. A rendezvény időzítése is jelképes: a kampány finisében adott lendületet a kormánypárti tábornak.
A hetedik Békemenet 2018. március 15-én zajlott, a nemzeti ünnephez kapcsolódva. A „A Haza minden előtt” szlogennel meghirdetett felvonulás központi üzenete a migrációellenes kiállás és a nemzeti szuverenitás védelme volt. A demonstráció az egyik legnagyobb létszámú és leglátványosabb Békemenetként vonult be a történelembe, a választási kampány hajrájában.
A kilencedik Békemenet 2022. március 15-én a „No war” jelszó jegyében zajlott. A demonstrálók a béke mellett és az orosz-ukrán háborúba való belesodródás ellen emelték fel a hangjukat. A megmozdulás a kampánynyitás része volt, és tömeges részvételével jelezte a békepárti álláspont társadalmi súlyát.
A tizedik Békemenetet 2024. június 1-jén rendezték meg „Eddig, és ne tovább” mottóval. Ez a demonstráció az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti erődemonstráció volt, amely Brüsszel politikájának kritikájára és a nemzeti önrendelkezés védelmére épült. Ez volt a legutóbbi Békemenet az idei előtt, és komoly politikai mozgósító ereje volt a kampányidőszakban.
A 2025. október 23-ai Békemenet jelentősége felülmúlhatja az összes korábbi felvonulásét
A most október 23-án következő, 11. Békemenet a szervezők tervei alapján várhatóan az eddigi legnagyobb méretű és legjelentősebb hatású felvonulás lesz majd.
Az esemény kiemelt jelentőségét és a képviselt ügy – a béke melletti állásfoglalás – fontosságát jelzi, hogy Orbán Viktor is jelen lesz és 13 órától beszédet mond a Kossuth téren. A magyar miniszterelnök részvétele és beszéde a békemeneten több szempontból is jelentős. Először is, azt mutatja, hogy a kormány a béke ügyét stratégiai fontosságúnak tekinti. Másrészt a kormányfő békeszerető és békét akaró magyarok százezrei előtt erősítheti meg a szuverén magyar békepárti álláspontot, amelyet pedig a hazai tiszás, brüsszelita ellenzéknek, az Európai Unió és a nyugati szövetségi rendszerek valamennyi döntéshozójának tiszteletben kell tartania”
– mondta el az Origo megkeresésére a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője, Ifj. Lomnici Zoltán.