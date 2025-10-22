Nemcsak egyszerű utcai megmozdulás, hanem erődemonstráció – mutatjuk a Békemenetek öt legnagyobb pillanatát

A Békemenetek története nem csupán politikai események sorozata, hanem a nemzeti oldal erődemonstrációinak krónikája is. A tíz eddigi felvonulás közül öt különösen nagy politikai és szimbolikus jelentőséggel bírt:

a legelső 2012-es,

a 2014-es,

a 2018-as,

a 2022-es

és a 2024-es Békemenet.

Az elmúlt tizenhárom évben tíz alkalommal rendezték meg a Békemenetet, amely a nemzeti-konzervatív tábor legnagyobb utcai megmozdulásává vált. A Békemenetek rendre a szuverenitás, a béke és a nemzeti egység üzenetét közvetítették, és sok esetben döntő pillanatokban mutatták meg a kormány melletti társadalmi támogatottság erejét

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A Békemenetek a legfontosabb bel- és külpolitikai fordulópontok idején jelzik a társadalmi támogatottság erejét

A legnagyobb jelentőségű és hatású Békemenetek a legfontosabb bel- és külpolitikai fordulópontok idején jelezték a társadalmi támogatottság erejét, és hozzájárult ahhoz, hogy a szuverenitás, a béke és a nemzeti egység üzenete világosan megfogalmazódjon a közéletben.

Az első Békemenetet 2012. január 21-én rendezték meg, amikor a demonstrálók a „Nem leszünk gyarmat” szlogen jegyében vonultak fel Budapesten.

A rendezvény fő üzenete a magyar kormány melletti kiállás és az IMF-EU nyomás elleni tiltakozás volt.

A szuverenitás védelmében meghirdetett megmozdulás ikonikus pillanattá vált, hiszen ekkora tömeg korábban még soha nem vonult fel a nemzeti oldal szervezésében.

A hatodik Békemenetre 2014. március 29-én került sor, mindössze egy héttel az országgyűlési választások előtt. A „Egy az ország” szlogen alatt meghirdetett demonstráció egyértelműen a választási mozgósítás jegyében zajlott, célja a hazafias egység és a kormány melletti kiállás erősítése volt. A rendezvény időzítése is jelképes: a kampány finisében adott lendületet a kormánypárti tábornak.

A hetedik Békemenet 2018. március 15-én zajlott, a nemzeti ünnephez kapcsolódva. A „A Haza minden előtt” szlogennel meghirdetett felvonulás központi üzenete a migrációellenes kiállás és a nemzeti szuverenitás védelme volt. A demonstráció az egyik legnagyobb létszámú és leglátványosabb Békemenetként vonult be a történelembe, a választási kampány hajrájában.

A kilencedik Békemenet 2022. március 15-én a „No war” jelszó jegyében zajlott. A demonstrálók a béke mellett és az orosz-ukrán háborúba való belesodródás ellen emelték fel a hangjukat. A megmozdulás a kampánynyitás része volt, és tömeges részvételével jelezte a békepárti álláspont társadalmi súlyát.