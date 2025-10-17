Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Friss

Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Sport

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Vlagyimir Putyin

Orbán Viktor igazát bizonyítja a békecsúcs – Deák Dániel szerint a világ Magyarországra figyel

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor több éves békepárti erőfeszítéseinek köszönhetően vált lehetségessé a Trump-Putyin csúcstalálkozó, amely láthatóan komoly elismerést hozott Magyarországnak a világban –írta Deák Dániel a Facebook-oldalán. A politiológus arra is rámutatott, hogy amíg az ellenzék Magyarország állítólagos elszigeteltségét hangsúlyozza, addig a valóság az, hogy hazánk ma minden nagyhatalommal jóban van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinbékecsúcsBudapestOrbán ViktorDonald TrumpDeák Dániel

Egészen hihetetlen, de igaz: Magyarországon tartja a békecsúcsot Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ezt maga az amerikai elnök jelentette be – írta friss Facebook-bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint 

ez egyértelmű elismerése Orbán Viktor kormányfő több éves békepárti erőfeszítéseinek, 

amiért ugyan az Európai Unión belül folyamatosan támadták, azonban a világban láthatóan komoly elismerést hozott Magyarországnak.

A budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó is a konnektivitásra alapuló békepárti magyar politikai eredménye.
A budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó is a konnektivitásra alapuló békepárti magyar politikai eredménye. Forrás: Facebook

Békepárti siker 

– Mindez azt is jelzi, hogy minden ellenzéki állítással ellentétben a magyar külpolitika, melynek alapelve, hogy mindenkivel jóban kell lenni, nem elszigetelődést eredményezett Magyarországnak, hanem éppen ellenkezőleg: 

hazánk ma minden nagyhatalommal jóban van. Így míg korábban Svájcban vagy Bécsben találkoztak ilyen békemegállapodások érdekében, most már Budapesten. 

Magyarország egyértelműen láthatóvá vált a világtérképen Orbán Viktornak köszönhetően! – fejtette ki Deák Dániel.

A bejegyzésében a politológus Horn Gábor fanyalgására is reagált. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke ugyanis a közösségi oldalán szégyellnivalónak nevezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nélkül tartják Budapesten a Trump-Putyin csúcstalálkozót.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!