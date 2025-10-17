Orbán Viktor igazát bizonyítja a békecsúcs – Deák Dániel szerint a világ Magyarországra figyel

Egészen hihetetlen, de igaz: Magyarországon tartja a békecsúcsot Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ezt maga az amerikai elnök jelentette be – írta friss Facebook-bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint

ez egyértelmű elismerése Orbán Viktor kormányfő több éves békepárti erőfeszítéseinek,

amiért ugyan az Európai Unión belül folyamatosan támadták, azonban a világban láthatóan komoly elismerést hozott Magyarországnak.

A budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó is a konnektivitásra alapuló békepárti magyar politikai eredménye. Forrás: Facebook

Békepárti siker

– Mindez azt is jelzi, hogy minden ellenzéki állítással ellentétben a magyar külpolitika, melynek alapelve, hogy mindenkivel jóban kell lenni, nem elszigetelődést eredményezett Magyarországnak, hanem éppen ellenkezőleg:

hazánk ma minden nagyhatalommal jóban van. Így míg korábban Svájcban vagy Bécsben találkoztak ilyen békemegállapodások érdekében, most már Budapesten.

Magyarország egyértelműen láthatóvá vált a világtérképen Orbán Viktornak köszönhetően! – fejtette ki Deák Dániel.

A bejegyzésében a politológus Horn Gábor fanyalgására is reagált. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke ugyanis a közösségi oldalán szégyellnivalónak nevezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nélkül tartják Budapesten a Trump-Putyin csúcstalálkozót.