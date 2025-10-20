A Békemenetben azért is ki kell állnunk, hogy erőt adjunk – Bencsik András a Harcosok órájában

„Október 23-án Békemenet. Ott találkozunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Az idei Békemenet az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, október 23-án lesz, és a Kossuth téren zárul, ahol a miniszterelnök beszédet mond. A Harcosok órája hétfői adásának a vendége Bencsik András, akivel Németh Balázs a Békemenetről is beszélget.

A Békemenet kiállás a keresztény és a nemzeti értékek mellett

A közösségi médiában terjedő gyűlöletkampányokra utalva Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője korábban úgy fogalmazott:

A gyűlölet hadseregével szemben a szeretet hadseregét kell kiállítani.”

Hangsúlyozta: a Békemenet nem csupán demonstráció, hanem válasz a megosztás politikájára és egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy csatlakozzon.

Egy erős jobboldal, amit a szeretet ereje fog össze

„Nekünk most ebben a Békemenetben azért is ki kell állnunk, hogy erőt adjunk"

– hangsúlyozta Bencsik András.

Soha nem volt ennyire telitalálat a Békemenet elnevezés, egy erős jobboldal van, amelyet a szeretet ereje fogja össze, ezzel szemben

ott van a másik oldal Magyar Péter vezetésével, amely a gyűlöletre épít.

Ha mi egymásnak kellő mértékű erőt tudunk adni, akkor minket soha nem tudnak legyőzni, közölte Bencsik.

Bencsik: Csodálatos találmány a Békemenet!

2012 elején ezért szervezték meg az első Békemenetet, ugyanis úgy akarták külföldi pénzügyi erők megbuktatni a frissen megválasztott Orbán Viktort, hogy a forint ellen támadást indítanak. Úgy gondolták, hogy ki kell állni ez ellen és akkor kezdték megszervezni az első Békemenetet.

A kulcsszó a szeretet volt és a kiálllás valami mellett, ellentétben azzal, hogy nagyon sok poltikai erő valami ellen tud csak kiállni. A békemenet egyfajta zarándoklat – tette hozzá Bencsik. Elmondta, sokan azért indulnak hosszú útra, hogy kifejezzék, szeretik hazájukat és a megválasztott első embert.

„Ha úgy tetszik, a magyar a legbátrabb nemzet, ki merik mondani, hogy szeretjük a hazánkat"

– hangsúlyozta.

A Békemeneten mindenki főszereplő

A menete egy viszonylag nagy távot kell megtenni. Bencsik hangsúlyozta, egy zarándoklathoz lehet hasonlítani, így, ahogy a zarándoklatok végén egy mise is van, ezzel párhuzamban a zarándoklathoz hasonlatosan a Békemenetet pedig a miniszterelnök beszéde zárja le.

Addig lesz erős miniszterelnökünk, amíg erős támogatást kap a nemzettől. És addig lesz erős nemzetünk, amíg ez a képessége, hogy a jót meg tudja becsülni, megmarad

– hangsúlyozta.