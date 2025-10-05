Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Mandiner műsorában beszélt Ruszin-Szendi Romulusz leváltásának és rangjától való megfosztásának okairól, valamint a Tisza Párt háborús retorikájának veszélyeiről. A miniszter kitért az orosz-ukrán háború tanulságaira, a honvédség egységének fontosságára, és hangsúlyozta: alapvető feladat, hogy magyar vér ne hulljon mások háborújáért.

„Ha nyer a Tisza, HULLHAT magyar katonák vére!" – fogalmazott a műsorban Szalay-Bobrovniczky Kristóf Magyarország honvédelmi minisztere, aki Lentulai Krisztián vendége volt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf részletesen beszélt Ruszin-Szendi Romulusz menesztésének hátteréről és rangjától való megfosztásáról, valamint a Tisza Párt háborús hangvételének veszélyeiről. A beszélgetésben szóba került az orosz–ukrán konfliktus tapasztalata, a Magyar Honvédség összetartása, és az is, miért tartja a miniszter alapvető feladatnak, hogy magyar katonák ne áldozzák életüket idegen háborúkban.

