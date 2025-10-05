„Ha nyer a Tisza, HULLHAT magyar katonák vére!" – fogalmazott a műsorban Szalay-Bobrovniczky Kristóf Magyarország honvédelmi minisztere, aki Lentulai Krisztián vendége volt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf részletesen beszélt Ruszin-Szendi Romulusz menesztésének hátteréről és rangjától való megfosztásáról, valamint a Tisza Párt háborús hangvételének veszélyeiről.
A beszélgetésben szóba került az orosz–ukrán konfliktus tapasztalata, a Magyar Honvédség összetartása, és az is, miért tartja a miniszter alapvető feladatnak, hogy magyar katonák ne áldozzák életüket idegen háborúkban.