Bóka János szerint a brüsszeli csúcs az EU egyik legkudarcosabb ülése volt

Az Európai Tanács ülése ezúttal nem hozott áttörést Brüsszelben. Bóka János értékelése szerint az uniós vezetők nem tudtak politikai megállapodásra jutni az orosz jegybanki vagyon ukrán célú felhasználásáról, ezért a döntést decemberre halasztották.

Bóka János

Fotó: Szabolcs Jánosi

A miniszter beszámolója szerint a zárt ajtók mögött „rémült hangulat” uralkodott, mivel egyre több tagállami vezető látja, hogy a brüsszeli döntések politikai árát saját országukban kell megfizetniük.

Bóka János hozzátette, hogy a Bizottság a versenyképességi fordulat helyett most a védelmi felkészülést helyezné előtérbe, miközben a tagállamok attól tartanak, hogy Brüsszel újabb hatásköröket vonna el.

A miniszter szerint a budapesti békecsúcs kezdeményezése pánikot keltett Brüsszelben, noha az EU-nak már rég önálló szerepet kellett volna vállalnia a béke előmozdításában.