Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Mi történt?

Már az ukrán atomerőmű is könyörög Kijevnek, hogy hallgasson Putyinra

Isten éltesse!

Szoboszlai Dominik 25 éves lett: 25 év-25 kép – fotók

Európai Tanács

Bóka János szerint a brüsszeli csúcs az EU egyik legkudarcosabb ülése volt

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kudarcos tárgyalások, rémült hangulat és stratégiai bénultság jellemezte az Európai Tanács ülését Brüsszelben – erről írt Bóka János, az európai ügyekért felelős miniszter. A politikus szerint az unió vezetői nem tudtak megállapodni Ukrajna finanszírozásáról, miközben nő a tagállamok elégedetlensége.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai TanácsbékecsúcsEUBóka János

Az Európai Tanács ülése ezúttal nem hozott áttörést Brüsszelben. Bóka János értékelése szerint az uniós vezetők nem tudtak politikai megállapodásra jutni az orosz jegybanki vagyon ukrán célú felhasználásáról, ezért a döntést decemberre halasztották.

Bóka János
Bóka János
Fotó: Szabolcs Jánosi

A miniszter beszámolója szerint a zárt ajtók mögött „rémült hangulat” uralkodott, mivel egyre több tagállami vezető látja, hogy a brüsszeli döntések politikai árát saját országukban kell megfizetniük.

Bóka János hozzátette, hogy a Bizottság a versenyképességi fordulat helyett most a védelmi felkészülést helyezné előtérbe, miközben a tagállamok attól tartanak, hogy Brüsszel újabb hatásköröket vonna el.

A miniszter szerint a budapesti békecsúcs kezdeményezése pánikot keltett Brüsszelben, noha az EU-nak már rég önálló szerepet kellett volna vállalnia a béke előmozdításában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!