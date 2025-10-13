Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

Bóka János

Bóka János szerint Magyar Péter egy brüsszeli maffiatörténet része

Az európai ügyekért felelős miniszter szerint Magyar Péter mögött az Európai Parlament brüsszeli politikai többsége áll, amely cserébe szívességeket vár tőle. Bóka János úgy fogalmazott: ez egy „politikai maffiatörténet”, amelyben Magyar Péter nem Magyarország érdekeit képviseli.
Bóka JánosmaffiatörténetEurópai ParlamentszívességMagyar Péter

Magyar Péter mögött az Európai Parlament néppárti, szocialista többsége áll – mondta Bóka János a közösségi oldalán közzétett videóban. A miniszter szerint ez a politikai többség ugyanaz, amely az Európai Bizottságot is támogatja, és most megállapodást kötött Magyar Péterrel: fenntartják a mentelmi jogát, megvédik az igazságszolgáltatástól, és cserébe elvárják, hogy továbbra is a brüsszeli politikai utasításokat hajtsa végre. Bóka szerint ez „egy keresztapa-történet”, ahol minden szívességnek ára van – és ezek az árak a magyar érdekek rovására íródnak.

Bóka János
Bóka János szerint Magyar Péter egy brüsszeli politikai maffiatörténetbe keverte magát.
Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet

Hosszú a „szívességlista”

Bóka János szerint a brüsszeli politikai elit cserébe védelemért hűséget követel, és ez a „hosszú szívességlista” időről időre újabb engedményeket szül. A videó végén Bóka János hangsúlyozta: 

Magyar Péter már a kezdetektől fogva fogott ember és ilyen helyzetben nem várhatunk tőle autonóm döntéseket, olyan döntéseket, amik Magyarország és a magyar emberek érdeket képviselik. Magyarországnak olyan vezetőkre van szüksége, akik a magyar emberek érdekeit képviselik – nem pedig a brüsszeli politikai körök elvárásait teljesítik.”

 

