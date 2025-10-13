Bóka János szerint Magyar Péter egy brüsszeli maffiatörténet része

Magyar Péter mögött az Európai Parlament néppárti, szocialista többsége áll – mondta Bóka János a közösségi oldalán közzétett videóban. A miniszter szerint ez a politikai többség ugyanaz, amely az Európai Bizottságot is támogatja, és most megállapodást kötött Magyar Péterrel: fenntartják a mentelmi jogát, megvédik az igazságszolgáltatástól, és cserébe elvárják, hogy továbbra is a brüsszeli politikai utasításokat hajtsa végre. Bóka szerint ez „egy keresztapa-történet”, ahol minden szívességnek ára van – és ezek az árak a magyar érdekek rovására íródnak.

Bóka János szerint Magyar Péter egy brüsszeli politikai maffiatörténetbe keverte magát.

Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet

Hosszú a „szívességlista”

Bóka János szerint a brüsszeli politikai elit cserébe védelemért hűséget követel, és ez a „hosszú szívességlista” időről időre újabb engedményeket szül. A videó végén Bóka János hangsúlyozta: