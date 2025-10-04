Botrány: a Tisza Párt politikusa sorkötelezettségről beszél

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt politikusát bírálta. A volt vezérkari főnök háborús szemléletet képvisel, és folyamatosan a sorkötelezettség visszaállításáról beszél.

Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: YouTube

„Slava Ukraini” és Ruszin-Szendi háborús retorikája

Orbán Balázs bejegyzésében kiemelte: a Tisza Párt politikusa „Slava Ukraini” csatakiáltással dolgozik, fegyvert visel, és az ukrán ügyet tartja elsődlegesnek. Szerinte Ruszin-Szendi viselkedéséből gyűlölet és háborús hevület árad, ami aggasztó irányt jelez.

A sorkötelezettség visszahozataláról beszél

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: Ruszin-Szendi Romulusz folyamatosan a kötelező katonai szolgálat visszavezetésének szükségességét emlegeti. Orbán Balázs szerint ez a hozzáállás nem illeszkedik a békepárti magyar álláspontba.

„Baljós árnyak” a Tisza Párt körül

Orbán Balázs összegzése szerint a volt vezérkari főnök magatartása és kijelentései „baljós árnyakat” vetítenek a Tisza Párt köré. A politikus szerint mindez azt jelzi, hogy a párt egyre inkább háborús politikát folytat, miközben a kormány békét és biztonságot képvisel.