Botrány! Belefojtották a szót a világhírű zsidó történészbe: agresszív palesztinpárti tüntetők őrjöngtek az ELTE-n

A Szombat.org szerint október 16-án az ELTE BTK-n Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze tartott volna előadást. Az esemény a „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” című háromrészes kurzus első része lett volna, de palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt erre nem kerülhetett sor, botrány alakult ki a tanteremben.

Botrány az ELTE-n: palesztinpárti aktivisták megakadályozták egy izraeli történész előadását

Fotó: Forrás: Mandiner

Botrány az ELTE-n, Orbán Balázs reagált

Egy szemtanú elmondása szerint az eseményre mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy is. A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, aki azonban nem tudta elkezdeni mondandóját, mert

a palesztinpárti hallgatók rendbontásba kezdtek.

Az izraeli professzor igyekezett párbeszéd keretei közé terelni a hangoskodást, de nem járt sikerrel. A szervezők felszólították a rendbontókat a távozásra, ám az időközben kihívott biztonsági őrök sem tudtak mit kezdeni velük. A provokátorok végül elérték céljukat: a kurzust a hírek szerint online formában tartják meg.

A történtekre reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. "Egy izraeli történész tudományos előadását megakadályozták erőszakoskodó aktivisták az ELTE-n. Nem terveztem menni, de ha lesz legközelebb előadás, elmegyek.

Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön. Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen

- szögezte le a politikus.