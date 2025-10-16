Az Európai Bizottság bemutatta a háborús tervét, miközben Trump és Putyin a békén dolgozik

Dömötör Csaba a közösségi oldalán jelezte, az Európai Bizottság bemutatta a háborús tervét. Brüsszel háborús üzemmódba szeretné helyezni Európát.
Dömötör Csaba a közösségi oldalán jelezte, az Európai Bizottság nem áll le, ha a háborúról van szó. Brüsszel és a realitások igen messze vannak egymástól.
Brüsszel és a háborús üzemmód
Orbán Viktor bejelentése a budapesti Trump-Putyin találkozóról
A magyar miniszterelnök reagált a hírre, miszerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapesten találkoznak. A részletek az Origóra kattintva olvashatóak!
