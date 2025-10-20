Az Erasmus+ forrásainak tekintélyes része politikai aktorként viselkedő, külföldről finanszírozott szervezeteknél landol, melyek feladata migrációs és multikulturális, illetve gender- és LMBT+-projektek keretében a brüsszeli ideológiai prioritások ráerőltetése a tagállamokra – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn kiadott jelentésében.

Brüsszel migrációpárti agendája és az LMBTQ-lobby egyetemi pénzből valósulhat meg.

A programok jelentős része a

migrációpárti agendát népszerűsíti

a tömeges bevándorlás és a multikulturális társadalmi modell lakossági elfogadtatása érdekében – áll a jelentésben, amivel kapcsolatban arra is kitérnek, hogy olyan szervezetek valósítják meg (például Artemisszió Alapítvány, Magyar Helsinki Bizottság, Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület), amelyek

a bevándorlást lehetőségként állítják be, az ezzel járó veszélyek és társadalmi kockázatok módszeres elhallgatásával.

Azonban nem csak ez a téma kerül elő a kedvezményezetteknél, hanem LMBTQ-szervezetek is azonosíthatók, amelyek tevékenységükkel leginkább a fiatalokat célozzák meg (például Háttér Társaság vagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány).

Az Erasmus+ politikai motiváltságú szálai a hazai tanárképzést is átszövik:

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, illetve ELTE-gyakorlóiskolák is részt vettek olyan projektekben, amelyek a tudományosság leple alatt progresszív ideológiai célokat szolgáltak.

Az Apáczai Gimnázium részvételével valósult meg az Erasmus+ „LMBT+-barát iskolák építése Európa-szerte” nevű projektje, de az is fellelhető a dokumentumokban, hogy

a kizárólagos tagállami hatáskörben lévő oktatási kérdések közül kiemelnék az LMBTQ-témát annak érdekében, hogy Magyarország helyett ezentúl Brüsszelben döntsenek az iskolákban zajló szexuális nevelés kérdéseiről.

A javaslatokat az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetében fogalmazták meg, mely közösségnek tagja

Bódis Kriszta, a Tisza Párt társadalompolitikai szaktanácsadója is.

