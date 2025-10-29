Brüsszel elszámoltatása nélkül Európa a saját jövőjét éli fel

Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója, aki az Európai Számvevőszék legutóbbi jelentéseit elemezte a brüsszeli gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága szempontjából arra a következtetésre jutott, hogy a Brüsszel által irányított Európa napjainkban a saját jövőjét éli fel.

Az Európai Számvevőszék legutóbbi jelentései súlyos képet festenek az Európai Unió gazdálkodásáról. Brüsszel uniós intézményei hat éve szabálytalanul költik el az adófizetők pénzét, miközben az eladósodás történelmi méretűvé vált. Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP



Ha Brüsszel nem változtat, Európa nemcsak a pénzét, hanem a jövőjét is elveszíti

A kutató rámutatott, hogy a Számvevőszék szerint 2024-ben az uniós költségvetés 3,6 százalékát szabálytalanul költötték el, ami Magyarország tavalyi befizetésének négyszerese. A kohéziós fejezet hibaszintje még magasabb - 5,7 százalék -, vagyis minden húsz euróból legalább egyet jogszerűtlenül fizettek ki.

A költségvetési egyensúly felborult, a tervezés helyét az állandó tűzoltás és a politikai zsarolás vette át”

- írja Petri Bernadett.

A Számvevőszék már hatodik éve elutasította az Európai Unió kiadásainak jóváhagyását, amióta Ursula von der Leyen vezeti a Bizottságot.

Ha az EU egy vállalat lenne, a tulajdonosok már régen leváltották volna a vezetőséget, és büntetőeljárás indult volna a felelőtlen gazdálkodás miatt”

- fogalmaz a kutató, hozzátéve, hogy míg Brüsszel a tagállamokat jogállamisági eljárásokkal fenyegeti, saját magát nem vonja felelősségre még rendszerszintű hibák esetén sem.

Az elemzés szerint soha nem látott mértékű eladósodás felé tart az Európai Unió. A Számvevőszék előrejelzése szerint 2027-re a közös hitelállomány elérheti a 900 milliárd eurót, ami tízszerese a von der Leyen Bizottság előtti szintnek. A helyreállítási alap kamatterhei is megduplázódtak:

míg eredetileg 14,9 milliárd euróval számoltak,

ma már 30 milliárdot fizetnek évente.

Minden új hitelfelvétel a jövő generációk mozgásterét szűkíti, és minden kamatfizetés olyan forrásokat von el, amelyeket fejlesztésre, innovációra lehetne fordítani”

- hangsúlyozza Petri.

A szakértő szerint a pénzügyi kockázatok fő oka az ész nélküli háborús finanszírozás. Az EU 2022 és 2024 között több mint 160 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, nagyrészt hitelből. A 2028–2034-es költségvetési ciklusban pedig további 366 milliárd eurós elköteleződés várható.

A kölcsönöket az EU nevében veszik fel, a törlesztést viszont a tagállamok fizetik meg. Magyarország így nettó befizetője lesz egy olyan mechanizmusnak, amelyből gazdasági előnye nem származik”

- áll a tanulmányban.