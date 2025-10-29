Brüsszel elszámoltatása nélkül Európa a saját jövőjét éli fel

Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója, aki az Európai Számvevőszék legutóbbi jelentéseit elemezte a brüsszeli gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága szempontjából arra a következtetésre jutott, hogy a Brüsszel által irányított Európa napjainkban a saját jövőjét éli fel.
Ha Brüsszel nem változtat, Európa nemcsak a pénzét, hanem a jövőjét is elveszíti
A kutató rámutatott, hogy a Számvevőszék szerint 2024-ben az uniós költségvetés 3,6 százalékát szabálytalanul költötték el, ami Magyarország tavalyi befizetésének négyszerese. A kohéziós fejezet hibaszintje még magasabb - 5,7 százalék -, vagyis minden húsz euróból legalább egyet jogszerűtlenül fizettek ki.
A költségvetési egyensúly felborult, a tervezés helyét az állandó tűzoltás és a politikai zsarolás vette át”
- írja Petri Bernadett.
A Számvevőszék már hatodik éve elutasította az Európai Unió kiadásainak jóváhagyását, amióta Ursula von der Leyen vezeti a Bizottságot.
Ha az EU egy vállalat lenne, a tulajdonosok már régen leváltották volna a vezetőséget, és büntetőeljárás indult volna a felelőtlen gazdálkodás miatt”
- fogalmaz a kutató, hozzátéve, hogy míg Brüsszel a tagállamokat jogállamisági eljárásokkal fenyegeti, saját magát nem vonja felelősségre még rendszerszintű hibák esetén sem.
Az elemzés szerint soha nem látott mértékű eladósodás felé tart az Európai Unió. A Számvevőszék előrejelzése szerint 2027-re a közös hitelállomány elérheti a 900 milliárd eurót, ami tízszerese a von der Leyen Bizottság előtti szintnek. A helyreállítási alap kamatterhei is megduplázódtak:
- míg eredetileg 14,9 milliárd euróval számoltak,
- ma már 30 milliárdot fizetnek évente.
Minden új hitelfelvétel a jövő generációk mozgásterét szűkíti, és minden kamatfizetés olyan forrásokat von el, amelyeket fejlesztésre, innovációra lehetne fordítani”
- hangsúlyozza Petri.
A szakértő szerint a pénzügyi kockázatok fő oka az ész nélküli háborús finanszírozás. Az EU 2022 és 2024 között több mint 160 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, nagyrészt hitelből. A 2028–2034-es költségvetési ciklusban pedig további 366 milliárd eurós elköteleződés várható.
A kölcsönöket az EU nevében veszik fel, a törlesztést viszont a tagállamok fizetik meg. Magyarország így nettó befizetője lesz egy olyan mechanizmusnak, amelyből gazdasági előnye nem származik”
- áll a tanulmányban.
Petri Bernadett szerint ez a pénzügyi modell Európa pénzügyi önállóságát és a jövő nemzedékek szabadságát veszélyezteti. Hozzáteszi: az uniós vezetés számára a jelenlegi magyar kormány leváltása kulcskérdés, mert a patrióta, szuverenista erők - Orbán Viktor, Robert Fico és a leendő cseh kormányfő, Andrej Babiš - erősödése reális fenyegetést jelent Brüsszel befolyására.
A kutató szerint azonban nemcsak Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában is erősödik az elszámoltathatóságot követelő politikai hullám. Hollandiában Geert Wilders pártja a brüsszeli pazarlás ellen kampányol, Franciaországban pedig a Le Pen–Bardella-féle patrióta oldal a költségvetési fegyelem és a háborús kiadások csökkentését ígéri.
Az uniós intézmények ma azokkal az elvekkel élnek vissza, amelyeket másokra kényszerítenek. Kecskére káposztát bíztunk, amikor a brüsszeli bürokráciára bíztuk a pénzügyi önellenőrzést”
- fogalmaz Petri Bernadett.
A XXI. Század Intézet kutatója szerint csak egy széleskörű patrióta összefogás képes megállítani az uniós pénzek pazarlását és visszaállítani az európai gazdaság fenntarthatóságát.
Ha Brüsszel nem változtat, Európa nemcsak a pénzét, hanem a jövőjét is elveszíti”
- írja a XXI. Század Intézet kutatója.