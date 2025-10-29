Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Brüsszel

Brüsszel elszámoltatása nélkül Európa a saját jövőjét éli fel

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója szerint az Európai Számvevőszék legutóbbi jelentései súlyos képet festenek az Európai Unió gazdálkodásáról. A szakértő úgy látja, hogy Brüsszel uniós intézményei hat éve szabálytalanul költik el az adófizetők pénzét, miközben az eladósodás történelmi méretűvé vált. Ha Brüsszel nem változtat, Európa a saját pénzügyi jövőjét fogja felélni.
Brüsszelukrajnaadósság

Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója, aki az Európai Számvevőszék legutóbbi jelentéseit elemezte a brüsszeli gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága szempontjából arra a következtetésre jutott, hogy a Brüsszel által irányított Európa napjainkban a saját jövőjét éli fel.

Ha Brüsszel nem változtat, Európa nemcsak a pénzét, hanem a jövőjét is elveszíti.
 Az Európai Számvevőszék legutóbbi jelentései súlyos képet festenek az Európai Unió gazdálkodásáról. Brüsszel uniós intézményei hat éve szabálytalanul költik el az adófizetők pénzét, miközben az eladósodás történelmi méretűvé vált. Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP


Ha Brüsszel nem változtat, Európa nemcsak a pénzét, hanem a jövőjét is elveszíti

A kutató rámutatott, hogy a Számvevőszék szerint 2024-ben az uniós költségvetés 3,6 százalékát szabálytalanul költötték el, ami Magyarország tavalyi befizetésének négyszerese. A kohéziós fejezet hibaszintje még magasabb - 5,7 százalék -, vagyis minden húsz euróból legalább egyet jogszerűtlenül fizettek ki. 

A költségvetési egyensúly felborult, a tervezés helyét az állandó tűzoltás és a politikai zsarolás vette át”

- írja Petri Bernadett.

A Számvevőszék már hatodik éve elutasította az Európai Unió kiadásainak jóváhagyását, amióta Ursula von der Leyen vezeti a Bizottságot. 

Ha az EU egy vállalat lenne, a tulajdonosok már régen leváltották volna a vezetőséget, és büntetőeljárás indult volna a felelőtlen gazdálkodás miatt”

- fogalmaz a kutató, hozzátéve, hogy míg Brüsszel a tagállamokat jogállamisági eljárásokkal fenyegeti, saját magát nem vonja felelősségre még rendszerszintű hibák esetén sem.

Az elemzés szerint soha nem látott mértékű eladósodás felé tart az Európai Unió. A Számvevőszék előrejelzése szerint 2027-re a közös hitelállomány elérheti a 900 milliárd eurót, ami tízszerese a von der Leyen Bizottság előtti szintnek. A helyreállítási alap kamatterhei is megduplázódtak: 

  • míg eredetileg 14,9 milliárd euróval számoltak, 
  • ma már 30 milliárdot fizetnek évente.

Minden új hitelfelvétel a jövő generációk mozgásterét szűkíti, és minden kamatfizetés olyan forrásokat von el, amelyeket fejlesztésre, innovációra lehetne fordítani”

- hangsúlyozza Petri.

A szakértő szerint a pénzügyi kockázatok fő oka az ész nélküli háborús finanszírozás. Az EU 2022 és 2024 között több mint 160 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, nagyrészt hitelből. A 2028–2034-es költségvetési ciklusban pedig további 366 milliárd eurós elköteleződés várható.

A kölcsönöket az EU nevében veszik fel, a törlesztést viszont a tagállamok fizetik meg. Magyarország így nettó befizetője lesz egy olyan mechanizmusnak, amelyből gazdasági előnye nem származik”

- áll a tanulmányban.

Petri Bernadett szerint ez a pénzügyi modell Európa pénzügyi önállóságát és a jövő nemzedékek szabadságát veszélyezteti. Hozzáteszi: az uniós vezetés számára a jelenlegi magyar kormány leváltása kulcskérdés, mert a patrióta, szuverenista erők - Orbán Viktor, Robert Fico és a leendő cseh kormányfő, Andrej Babiš - erősödése reális fenyegetést jelent Brüsszel befolyására.

A kutató szerint azonban nemcsak Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában is erősödik az elszámoltathatóságot követelő politikai hullám. Hollandiában Geert Wilders pártja a brüsszeli pazarlás ellen kampányol, Franciaországban pedig a Le Pen–Bardella-féle patrióta oldal a költségvetési fegyelem és a háborús kiadások csökkentését ígéri.

Az uniós intézmények ma azokkal az elvekkel élnek vissza, amelyeket másokra kényszerítenek. Kecskére káposztát bíztunk, amikor a brüsszeli bürokráciára bíztuk a pénzügyi önellenőrzést”

- fogalmaz Petri Bernadett.

A XXI. Század Intézet kutatója szerint csak egy széleskörű patrióta összefogás képes megállítani az uniós pénzek pazarlását és visszaállítani az európai gazdaság fenntarthatóságát. 

Ha Brüsszel nem változtat, Európa nemcsak a pénzét, hanem a jövőjét is elveszíti”

- írja a XXI. Század Intézet kutatója.

 

