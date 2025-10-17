Brüsszel forr a dühtől: Trump és Putyin Budapestre jön, Orbán Viktor lesz a házigazda

Dühöng Brüsszel, mert a béke felé vezető utat nem ők, hanem Magyarország nyitotta meg – emlékeztetett Orbán Balázs közösségi oldalán. A Trump–Putyin csúcstalálkozó Budapestre hozza a világ figyelmét, és végképp lerombolja azt a narratívát, amely szerint a magyar kormány politikája Európán kívül állna. Mario Nawfal, a világhírű politikai kommentátor szerint évek óta „oroszbarát”-nak, „rasszistá”-nak, „antidemokratikus”-nak és „Európához méltatlan”-nak bélyegzik Orbán Viktort, befagyasztották a forrásokat, támadták a politikáját – megpróbálták elszigetelni.

Mario Nawfal szerint a csúcstalálkozó helyszíne nem is lehetne más európai főváros, csak Budapest.

Fotó: Instagram/Mario Nawfal

Most pedig az elmúlt évek legjelentősebb diplomáciai csúcstalálkozójára az ő hazájában kerül sor"

– írta Nawfal, hozzátéve: az, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható személyes találkozója más uniós fővárosban elképzelhetetlen lenne.

A békepolitika győzelme a háborúpárti logika felett

Az amerikai elnök és az orosz vezető budapesti találkozója több mint szimbolikus: bebizonyítja, hogy a béke csak ott születhet meg, ahol a tárgyalás lehetősége mindig nyitva maradt.

A háborúpárti logika kudarcot vallott, a béke esélye pedig csak ott születhet meg, ahol a tárgyalás lehetőségét következetesen fenntartották”

– fogalmazott Orbán Balázs.