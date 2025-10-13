Hírlevél

Fidesz

Brüsszel háborús tervei ellen indult aláírásgyűjtés

Írja alá Ön is, minden békeszerető magyar emberre számítunk! – buzdít Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
FideszBrüsszelbrüsszeli tervBrüsszeli programbrüsszeli föderalizmusháborúpárti álláspontOrbán Viktorháborúpárti baloldalGulyás Gergelyaláírásgyűjtés

Elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús terveivel szemben. Írja alá Ön is, minden békeszerető magyar emberre számítunk! – buzdított Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán.

 

Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert! Brüsszel háborús terve ellen indított aláírásgyűjtést a Fidesz

Orbán Viktor szombaton közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, „Oroszország pedig majd kimerül”. Ezzel a tervvel szemben újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen – jelentette be a miniszterelnök szombat délelőtt a pesterzsébeti piacon.

Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert: Brüsszel háborús terve ellen indított aláírásgyűjtést a Fidesz

 

