Brüsszel nem enged – újabb csapást mérnének a magyar diákokra

Brüsszel nem tágít, túszul akarja ejteni a magyar egyetemistákat, politikai vendettát hajt végre a magyar diákokkal szemben – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter Strasbourgban kedden.

Brüsszel politikai vendettát hajt végre a magyar diákokkal szemben Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Hankó Balázs magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: az Európai Parlamentben számos Patrióta európai parlamenti (EP-) képviselővel tárgyalt azért, mert Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője módosító indítványt terjesztett az Európai Parlament elé, amelyben Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök egyik tiszás sakkbábuja azt kívánja elérni, hogy a magyar egyetemisták kizárása az Erasmus+ programból folytatódjon, valamint el kívánja lehetetleníteni azt a Pannónia Ösztöndíj Programot, amelyet a magyar kormány indított el.

Mi a magyar álláspont?

Közölte: arra kérte az EP-képviselőket, hogy mondjanak nemet Kollár Kinga javaslatára, mert – szavai szerint – ez nemcsak a magyar egyetemistákkal, a magyar kutatókkal megy szembe, hanem a magyar nemzet szuverenitását is korlátozza. A miniszter közölte, a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács mellé rendelt Állandó Képviselet szervezésében az Erasmus+ programból a magyar diákok, és a Horizont programból a magyar kutatók kizárása témájában kerekasztal-beszélgetésen vett részt.

A beszélgetésen elhangzott a magyar álláspont, az igaz álláspont, mely szerint Brüsszel politikai vendettát hajt végre a magyar diákokkal szemben.

Sem jogi alapja nincs ugyanis, nincs semmiféle bizonyítéka annak, amivel Brüsszel a magyar egyetemistákat, a magyar kutatókat vádolja – jelentette ki.

Nem válaszolt Brüsszel

A magyar kormány számos vonatkozó jogszabálymódosítási javaslatot is tett, ezekre Brüsszel részéről nem volt válasz sem – tájékoztatott. Közölte: a beszélgetésen kiderült, hogy az Európai Bizottság nem kíván a magyar kormánnyal tárgyalni, hanem csak azon per keretében, amelyet a magyar kormány Brüsszellel szemben indított.

Magyarország ezt visszautasítja, hiszen mindig készek vagyunk a tárgyalásra a magyar diákok, a magyar nemzet érdekében

– fogalmazott. A magyar egyetemistáknak az alapvető oktatási joghoz való sérelmét jelentő helyzetet a nap folyamán Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára elé tárta. A főtitkárnak a miniszter beszámolt arról is, hogy Magyarország oktatási és kulturális együttműködések által hidat képez a közép-ázsiai országok és a nyugat-balkáni országok vonatkozásában, ebben az Európa Tanács támogatását kérte és ajánlotta fel az együttműködés lehetőségét.