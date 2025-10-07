Magyar Péter mögött összezárt a baloldal, nem adják ki a mentelmi jogát

Ahogyan azt korábban megírtuk, Dömötör Csaba már figyelmeztetett: a baloldal Brüsszelben is megvédi a sajátjait. Most Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter is reagált az eseményekre, miután az Európai Parlament kedden megszavazta Magyar Péter mentelmi jogának fenntartását.

Brüsszel megvédte Magyar Pétert

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

„Így működik Brüsszel.

Aki az ő érdekeiket szolgálja, azt minden körülmények között megvédik. De csak addig, amíg az ő érdekeiket szolgálja” – írta Bóka a közösségi oldalán.

A politikus szerint Magyar Péter „Brüsszel politikai megrendeléseinek végrehajtására készül”. Úgy fogalmazott:

Aki már most a mentelmi joga mögé bújik, az soha nem lesz szabad döntéshozó. Magyar Péter fogott ember. Egy kiszolgáltatott politikus pedig nem tudja és nem is fogja megvédeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

Korábban Dömötör Csaba is hasonlóan éles hangon bírálta a brüsszeli döntést, miután a Demokratikus Koalíció képviselői is Magyar Péter mellett szavaztak, mondván, „ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet”.