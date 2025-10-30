Nagy István: Brüsszelben nincs változás, a háborús politikát velünk akarják megfizettetni

Ránk akarják kényszeríteni az adóemelést, a családi adókedvezmények szűkítését és a rezsicsökkentés megszüntetését – figyelmeztetett Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Nagy István a Facebook-videójában felhívta a figyelmet, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt az adóemelést, a családi adókedvezmények szűkítését és a rezsicsökkentés megszüntetését is ránk akarják kényszeríteni.
A miniszter szerint az EU-s bürokraták itthoni kiszolgálói, a brüsszeli bábok pedig mindezt végre is hajtanák – ezért szükséges a nemzeti konzultáció kitöltése.
Álljunk ki együtt a béke mellett! Higgyék el, megéri!”
– buzdított az összefogásra a miniszter.
