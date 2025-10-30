Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország háborús bejelentést tett! Jön a tűzszünet?

Áttörés!

Megfejtették a tudósok a világ egyik legnagyobb rejtélyét

Nagy István

Nagy István: Brüsszelben nincs változás, a háborús politikát velünk akarják megfizettetni

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ránk akarják kényszeríteni az adóemelést, a családi adókedvezmények szűkítését és a rezsicsökkentés megszüntetését – figyelmeztetett Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy IstvánBrüsszelnemzeti konzultációháborús retorikabéke

Nagy István a Facebook-videójában felhívta a figyelmet, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt az adóemelést, a családi adókedvezmények szűkítését és a rezsicsökkentés megszüntetését is ránk akarják kényszeríteni.

Nagy István agrárminiszter
Nagy István agrárminiszter (kép forrása: Facebook/Nagy István)

A miniszter szerint az EU-s bürokraták itthoni kiszolgálói, a brüsszeli bábok pedig mindezt végre is hajtanák – ezért szükséges a nemzeti konzultáció kitöltése.

Álljunk ki együtt a béke mellett! Higgyék el, megéri!”

– buzdított az összefogásra a miniszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!