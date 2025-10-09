„Berúgott, lányok lábai között csúszkált, telefont dobott a Dunába” – Menczer Tamás robbantotta a botrányt!

Menczer Tamás úgy véli, ugyanazt mondja Weber, mint Magyar Péter itthon: azért nem adták ki a mentelmi jogát, mert ez egy politikailag kreált ügy. „Hát ez röhejes. Mindenki tudja, mindenki látta, felvételek vannak.
Ordenáré módon berúgott, kislányok lábai között csúszkált, lenyúlta a mobiltelefont, ellopta és bedobta a Dunába.
Mindenki tudja, ez egy köztörvényes bűncselekmény" – fogalmazott Menczer Tamás.
Hangsúlyozta, a magyar parlament minden ilyen esetben kiadja a képviselőt. „Weber már a látszatra sem figyel.
Nem adják ki, védik azért, mert egy bábkormány kell neki Magyarország élén.
És ezért mindenre képes. De a magyarok azokat, akik idegen érdekeket képviselnek, mindig elzavarták. Most is el fogják" – szögezte le.