„Berúgott, lányok lábai között csúszkált, telefont dobott a Dunába” – Menczer Tamás robbantotta a botrányt!

Menczer Tamás úgy véli, ugyanazt mondja Weber, mint Magyar Péter itthon: azért nem adták ki a mentelmi jogát, mert ez egy politikailag kreált ügy. „Hát ez röhejes. Mindenki tudja, mindenki látta, felvételek vannak.

Ordenáré módon berúgott, kislányok lábai között csúszkált, lenyúlta a mobiltelefont, ellopta és bedobta a Dunába.

Mindenki tudja, ez egy köztörvényes bűncselekmény" – fogalmazott Menczer Tamás.

Hangsúlyozta, a magyar parlament minden ilyen esetben kiadja a képviselőt. „Weber már a látszatra sem figyel.

Nem adják ki, védik azért, mert egy bábkormány kell neki Magyarország élén.

És ezért mindenre képes. De a magyarok azokat, akik idegen érdekeket képviselnek, mindig elzavarták. Most is el fogják" – szögezte le.