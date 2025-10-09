Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Csendes járvány söpör végig a nőknél – a menorexia életveszélyes is lehet

Tisza

„Berúgott, lányok lábai között csúszkált, telefont dobott a Dunába” – Menczer Tamás robbantotta a botrányt!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter Webernek a bábja, ezért mindenáron meg kell védeni, még egy köztörvényes bűncselekmény esetében is – fogalmazott Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán magyarázta meg, miért nem függeszti fel Brüsszel a Tisza elnökének mentelmi jogát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TiszaWebernekbűncselekményMenczer TamásMagyar Péterbábkormány

Menczer Tamás úgy véli, ugyanazt mondja Weber, mint Magyar Péter itthon: azért nem adták ki a mentelmi jogát, mert ez egy politikailag kreált ügy. Hát ez röhejes. Mindenki tudja, mindenki látta, felvételek vannak.

 Ordenáré módon berúgott, kislányok lábai között csúszkált, lenyúlta a mobiltelefont, ellopta és bedobta a Dunába. 

Mindenki tudja, ez egy köztörvényes bűncselekmény" – fogalmazott Menczer Tamás.

Hangsúlyozta, a magyar parlament minden ilyen esetben kiadja a képviselőt. Weber már a látszatra sem figyel. 

Nem adják ki, védik azért, mert egy bábkormány kell neki Magyarország élén. 

És ezért mindenre képes. De a magyarok azokat, akik idegen érdekeket képviselnek, mindig elzavarták. Most is el fogják" – szögezte le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!