Vajon miért volt Orbán Viktor szombat reggel a pesterzsébeti piacon? Elindította a Fidesz-KDNP országos aláírásgyűjtési akcióját Mondjunk nemet a háborús tervekre címmel – mondta videójában Nyitrai Zsolt.

Orbán Viktor az eseményen elmondta:

Nem küldünk katonákat, nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt, és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdaságba való átalakításához, akkor ki tudunk maradni. Nem lesz egyszerű, de meg fogjuk oldani. Az aláírásoknak ma éppen ez az értelme.

Nyitrai Zsolt hozzátette:

Brüsszelnek újra elszállt tervei vannak, háborúba vinnék Európát, azt akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, még több fegyvert, még több pénzt akarnak adni Ukrajnának, és szintén azt kezdeményezik, hogy az európai polgárok, így többek között a magyar emberek fizessék Ukrajna újjáépítését. Minden egyes javaslat, minden egyes terv a magyar polgárok érdekével ellentétes. Mondjuk nemet a háborús tervekre, ezért indítottuk el ezt az országos aláírásgyűjtést, nagyon sok emberrel fogunk találkozni, és mindenkivel beszélgetünk majd, fölhívjuk a figyelmet arra, hogy

ez az elszállt brüsszeli terv, ez teljes mértékben ellentétes az érdekeinkkel, megadjuk a lehetőséget arra, hogy a magyar emberek kifejezzék nemtetszésüket ezen tervvel szemben. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

– zárta videóját a kormánypárti politikus.