Budai Gyula: A Tisza sarca a Bokros-csomagot is túlszárnyalná

Budai Gyula szerint a Tisza Párt gazdasági elképzelései veszélyes megszorításokat hoznának Magyarországra. A miniszteri biztos a Harcosok órája műsorban úgy fogalmazott, hogy a párt tervei olyan sarcokat vezetnének be, amelyek a Bokros-csomagot is túlszárnyalnák – írja a Magyar Nemzet.

Budai Gyula szerint a Tisza Párt sarcai a Bokros-csomagot is felülmúlnák

A politikus hangsúlyozta:

Magyar Péter mindegy, mit mond, mögötte azok állnak, akik el akarják venni a 13. havi nyugdíjat és meg akarják adóztatni az időseket.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint Magyar Péter mindent letagad, ami számára kellemetlen, és mindig szakértőire hivatkozik.

Budai Gyula arról is beszélt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén „a legrosszabbra kell készülni”, mert a párt a nyugdíjasok és a dolgozók terheit növelné. A miniszteri biztos szerint ez a politika „a baloldali megszorítások régi receptjét” idézi.

A műsorban szóba került Ruszin-Szendi Romulusz is, akit garázdaság miatt hallgattak ki. Budai Gyula úgy látja, hogy a Tisza célja Ruszin parlamentbe juttatása, hogy mentelmi jog mögé bújhasson. A politikus szerint a tiszás vezetők „agresszív és erőszakos fellépése” veszélyt jelent a közéletre.

Hadházy Ákos parlamenti incidense is szóba került, miután a képviselő fellökte Budait.

Nem fér bele, hogy valaki fizikai erőszakot alkalmazzon a Parlamentben

– mondta a miniszteri biztos, aki tettleges becsületsértés miatt tett magánindítványt.

Végül Magyar Péter bennfentes kereskedésének ügyéről is beszélt, amelyben még folyik az eljárás. „Ha kiderül Magyar Péter felelőssége, el kell takarodnia a közéletből” – mondta Budai Gyula, hozzátéve, hogy az Európai Unió is komolyan veszi az ilyen ügyeket.