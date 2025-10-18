„Elképesztő dolog, hogy a béke ügyében éppen Budapest lehet a helyszín” – mondta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője legújabb videójában, ahol a készülő békecsúcsról beszélt.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A politikus szerint Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti tárgyalása annak a következetes békepolitikának az elismerése, amelyet Orbán Viktor az elmúlt években képviselt.

Budapest nem véletlenül lett kiválasztva ennek a találkozónak a helyszínéül. Orbán Viktor folyamatosan a béke mellett állt ki, még akkor is, amikor ezt Brüsszelből próbálták elhitelteleníteni és ellehetetleníteni neki

– fogalmazott.

Szentkirályi úgy látja, a világ „szomjazza a békét”, és ideje, hogy véget érjenek a háborúk. „Nem lehet az, hogy a mai napig emberek halnak meg a fronton, anyák siratják a fiaikat vagy éppen az unokáikat. Remélem, Trump elnök úr a közel-keleti sikerei után most a hozzánk közelebbi ukrán-orosz frontvonalon is végre békét tud teremteni” – mondta.

A politikus ironikusan reagált Magyar Péter korábbi bejegyzésére is, aki korábban azt írta, hogy Budapestnek kell lennie a béketárgyalások helyszínének.

Ez olyan, mint amikor az egér azt mondja az elefántnak, hogy hallod, hogy dübörgünk?

– jegyezte meg.

A videóhoz Szentkirályi azt is hozzátette: az előkészületek gőzerővel haladnak, Budapest pedig készen áll a történelmi eseményre. „Ez minden erőfeszítést visszaigazol, amellyel az elmúlt években Magyarország és Orbán Viktor a béke mellett álltak. Ez a következetes magyar békepárti álláspont elismerése” – fogalmazott.