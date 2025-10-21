Lesz békecsúcs Budapesten, az időpont kapcsán zajlik az információs hadviselés

Sratégiai nyugalom! Mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni. A forrásaim szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban információs hadviselés zajlik, az elkövetkezendő napokban friss hivatalos bejelentés is várható – jelezte Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, a szokásos információs hadviselés zajlik Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP

A XXI. Század Intézet elemzője kifejtette, egy elnöki szintű tárgyalás előkészítése mindig hosszadalmas, a háttérben folyamatosan zajlanak az egyeztetések és a tárgyalások, Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni.

Lesz Budapesten békecsúcs

Felidézte: Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak legközelebb találkozni, a forrásaim szerint rendben zajlanak is az előkészületek. Azt is megerősítették a forrásaim, hogy ezzel kapcsolatban az elkövetkezendő napokban friss hivatalos bejelentések is lesznek!

Mint fogalmazott, szokás szerint minden ilyen tárgyalást megelőz egy úgynevezett információs hadviselés, melynek része a nyilvánosság előtti üzengetés, a „kiszivárogtatott információk”.

Ezt láttuk a mai nap során is és ez lesz egészen addig, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten. Ennek célja, hogy a felek rávegyék egymást a saját feltételeik elfogadására

– tette hozzá. Összegezve azt írta: igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, a szokásos információs hadviselés zajlik, az időpont kapcsán zajlik a háttértárgyalás, a napokban friss hivatalos bejelentés is lesz az ügyben!