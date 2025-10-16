Bebizonyosodott: a Budapest Brand éveken át szívta a budapestiek pénzét!

A Fidesz budapesti elnöke a Budapest Brand körüli botrány kapcsán beszélt arról, mi az a három dolog, amit a fővárosiak nevében és érdekében követelnek. Ismert, kiderült, hogy a Budapest Brand körül rendszerszintű pénzszivattyú működik. A vizsgálóbizottság megállapításai

a Budapest Brand ügyében túlárazott szerződésekről, titkolt prémiumokról, luxuskiadásokról és baloldali érdekkörökhöz kötődő megbízásokról szólnak – mindezt Karácsony Gergely főpolgármesteri ciklusában.

Szentkirályi Alexandra leszögezte, három dolgot követel a budapestiek érdekében és nevében. – Elsőként Karácsony Gergely azonnal tegyen büntető feljelentést. Ez egy nagyon gyanús ügy, hogyha nem tesz semmit, az azt jelenti, hogy

ő ezt az egészet el akarja tusolni, hogy ehhez valami köze van. Hogy ő itt takargatni akar valamit.

– fogalmazott.

Úgy folytatta, már többszörösen kérték a közgyűlés előtt, és aztán ezt a javaslatukat a közgyűlés el is fogadta, azaz, hogy világítsák át független szakértőkkel, nagy komoly cégekkel a főváros cégeinek a gazdálkodását.

Lássuk meg, hogy ott mi történik, és van-e valami ilyesmi mutyi.

Jelezte, ebben semmilyen lépés nem történt az elmúlt időszakban.

Végezetül Szentkirályi Alexandra arra kéri a kormányt, hogy a fővárosi átvilágítási szakértő, aki jelenleg is nézi a főváros gazdálkodását, kapjon meg minden segítséget annak érdekében, hogy

maradéktalanul át tudja világítani a fővárosi önkormányzat cégeit is.

Hangsúlyozta, derüljön ki, miket talál, milyen visszaéléseket.