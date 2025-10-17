Botrány a Budapest Brandnél – vizsgálat indult a luxuskiadások miatt

Az utóbbi napokban egyre több részlet látott napvilágot a fővárosi cég gazdálkodásáról, amelyek közfelháborodást váltottak ki. Mint Latorcai Csaba bejegyzésében írta, a Budapest Brandnél „luxusautók, parkolási botrány, visszadátumozott szerződések és utólag megállapított prémiumok” kerültek elő. A politikus szerint mindez magyarázatot adhat arra is, miért tartotta vissza a főváros a cégei működésére vonatkozó adatokat az utóbbi hónapokban.
Felkérem Domokos Lászlót, hogy terjessze ki vizsgálatát a Budapest Brand működésére is. Az igazságot ki kell mondani, és vállalni kell a felelősséget!”
– jelentette ki Latorcai.
Kiterjesztett vizsgálat indul a fővárosi cégnél
A politikus tájékoztatása szerint már elindult a vizsgálat, amelynek célja feltárni, hová tűnt el a közpénz a Budapest Brandből, és kik engedélyezték a gyanús kifizetéseket. A Domokos László által vezetett átvilágítás eredményeiről Latorcai folyamatosan tájékoztatást ígér. Az ügy újabb súlyos csapás lehet Karácsony Gergely városvezetésének hitelességére.