Botrány a Budapest Brandnél – vizsgálat indult a luxuskiadások miatt

Az utóbbi napokban egyre több részlet látott napvilágot a fővárosi cég gazdálkodásáról, amelyek közfelháborodást váltottak ki. Mint Latorcai Csaba bejegyzésében írta, a Budapest Brandnél „luxusautók, parkolási botrány, visszadátumozott szerződések és utólag megállapított prémiumok” kerültek elő. A politikus szerint mindez magyarázatot adhat arra is, miért tartotta vissza a főváros a cégei működésére vonatkozó adatokat az utóbbi hónapokban.

Budapest Brand körül súlyos korrupciós ügy látszik körvonalazódni.

Forrás: Facebook/Vitézy Dávid

Felkérem Domokos Lászlót, hogy terjessze ki vizsgálatát a Budapest Brand működésére is. Az igazságot ki kell mondani, és vállalni kell a felelősséget!”

– jelentette ki Latorcai.