Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Nézze meg

Ez már szánalmas! Senki nem várta Washingtonban Zelenszkijt - videó

Vb

Kijött az új ranglista, simán vb-résztvevő lehetne a magyar válogatott

Budapest Brand

Botrány a Budapest Brandnél – vizsgálat indult a luxuskiadások miatt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Milliós kifizetések, luxusautók és visszadátumozott szerződések miatt indult vizsgálat a fővárosi tulajdonú Budapest Brandnél – jelentette be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba szerint az ügy nem maradhat következmények nélkül, és Karácsony Gergelynek is felelnie kell a történtekért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest BrandLatorcai CsabaKarásony GergelyDomokos Lászlóvizsgálatfőváros

Az utóbbi napokban egyre több részlet látott napvilágot a fővárosi cég gazdálkodásáról, amelyek közfelháborodást váltottak ki. Mint Latorcai Csaba bejegyzésében írta, a Budapest Brandnél „luxusautók, parkolási botrány, visszadátumozott szerződések és utólag megállapított prémiumok” kerültek elő. A politikus szerint mindez magyarázatot adhat arra is, miért tartotta vissza a főváros a cégei működésére vonatkozó adatokat az utóbbi hónapokban.

Budapest Brand
Budapest Brand körül súlyos korrupciós ügy látszik körvonalazódni. 
Forrás: Facebook/Vitézy Dávid

Felkérem Domokos Lászlót, hogy terjessze ki vizsgálatát a Budapest Brand működésére is. Az igazságot ki kell mondani, és vállalni kell a felelősséget!” 

– jelentette ki Latorcai.

Bebizonyosodott: a Budapest Brand éveken át szívta a budapestiek pénzét!

Kiterjesztett vizsgálat indul a fővárosi cégnél

A politikus tájékoztatása szerint már elindult a vizsgálat, amelynek célja feltárni, hová tűnt el a közpénz a Budapest Brandből, és kik engedélyezték a gyanús kifizetéseket. A Domokos László által vezetett átvilágítás eredményeiről Latorcai folyamatosan tájékoztatást ígér. Az ügy újabb súlyos csapás lehet Karácsony Gergely városvezetésének hitelességére. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!