Pénzszivattyúként működhetett a Karácsony Gergely fémjelezte Budapest Brand

Az év eleje óta gyűrűzik a Budapest Brand botrány. Az ügy akkor robbant ki, amikor Vitézy Dávid kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés tagjainak többsége minden támogatást megvont a Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing-feladatait ellátó cégétől. „Fontos feladat a városmarketing és a rendezvényszervezés, de Budapest az elmúlt években többet költött már erre, mint az utak vagy a villamospályák felújítására összesen. Belátható, hogy ez tarthatatlan volt így” – érvelt a Podmaniczky Mozgalom képviselője akkor.

A Karácsony Gergely fémjelezte Budapest Brand tevékenységével kapcsolatban lefolytatták az átvilágítást

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Budapest Brand már nem szivattyúzhat tovább

Nem elégedtek meg a fővárosi képviselők azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés megvonta a támogatást Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing feladatait ellátó cégétől, a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-től, hanem vizsgálóbizottság felállításáról is döntöttek a Karácsony Gergely fémjelezte cég tevékenységével kapcsolatban.

Azzal a céggel kapcsolatban, amely többek között:

megrendelt egy tanulmányt, amit a Budapest Brand megbízásából éppen az a Liberty Press Kft. készített, ami Karácsony Gergely Falak helyett hidak című könyvét adta ki és oldalanként közel 150 ezer forintot számláztak,

2023-as működése során személyi jellegű kiadásai 789 millió forintot tettek ki a 72 fős létszám mellett, ami átlag 913 ezer forintot jelent,

2019-ben Karácsony Gergely még „a város új főterét” ígérte a Városháza parkoló helyére, egy valódi köztéri agórát, ehelyett egy „pop-up park”-ot kaptak a budapestiek, brutális áron.

A Budapest Brand átvilágításának eredményei

Mint köztudott, a Fidesz fővárosi frakciója szerint beigazolódott, amit évek óta állítanak:

a Budapest Brand körül rendszerszintű pénzszivattyú működik.

A vizsgálóbizottság megállapításai a Budapest Brand ügyében túlárazott szerződésekről, titkolt prémiumokról, luxuskiadásokról és baloldali érdekkörökhöz kötődő megbízásokról szólnak – mindezt Karácsony Gergely főpolgármesteri ciklusában.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője sorolta a vizsgálóbizottság megállapításait:

több tízmillió forintos prémiumok,

százezres rezsitámogatások,

havi 250 ezres parkolóhelyek luxusszállodák előtt,

„betűnként 1 millió forintos díszletek” és

milliók soha meg nem tartott előadásokra.

A Fidesz szerint a Budapest Brand-ügy csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen a főváros többi cége – mint például a BKV Zrt. vagy a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. – ennél nagyságrendekkel nagyobb szervezetek, így a visszaélések mértéke is jóval súlyosabb lehet.