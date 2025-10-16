Hírlevél

Fontos!

Ma dől el Ukrajna sorsa? Trump felhívja Putyint

Pénzszivattyúként működhetett a Karácsony Gergely fémjelezte Budapest Brand

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A Karácsony Gergely fémjelezte cég tevékenységével kapcsolatban lefolytatták az átvilágítást. Sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből: a Budapest Brand lehetett a csatorna, de akár a szivattyú is. Brutális bérek, luxusköltségek, milliós meg nem valósult előadások. A Fidesz a botrányos ügyek miatt további lépéseket követel.
Budapest Brand Nonprofit ZrtpénzszivattyúKarácsony Gergelyügy

Az év eleje óta gyűrűzik a Budapest Brand botrány. Az ügy akkor robbant ki, amikor Vitézy Dávid kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés tagjainak többsége minden támogatást megvont a Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing-feladatait ellátó cégétől. „Fontos feladat a városmarketing és a rendezvényszervezés, de Budapest az elmúlt években többet költött már erre, mint az utak vagy a villamospályák felújítására összesen. Belátható, hogy ez tarthatatlan volt így” – érvelt a Podmaniczky Mozgalom képviselője akkor.

Budapest Brand, Budapest, 2025. szeptember 24.Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én.MTI/Illyés Tibor
A Karácsony Gergely fémjelezte Budapest Brand tevékenységével kapcsolatban lefolytatták az átvilágítást
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Budapest Brand már nem szivattyúzhat tovább

Nem elégedtek meg a fővárosi képviselők azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés megvonta a támogatást Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing feladatait ellátó cégétől, a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-től, hanem vizsgálóbizottság felállításáról is döntöttek a Karácsony Gergely fémjelezte cég tevékenységével kapcsolatban.

Azzal a céggel kapcsolatban, amely többek között:

  • megrendelt egy tanulmányt, amit a Budapest Brand megbízásából éppen az a Liberty Press Kft. készített, ami Karácsony Gergely Falak helyett hidak című könyvét adta ki és oldalanként közel 150 ezer forintot számláztak,
  • 2023-as működése során személyi jellegű kiadásai 789 millió forintot tettek ki a 72 fős létszám mellett, ami átlag 913 ezer forintot jelent,
  • 2019-ben Karácsony Gergely még „a város új főterét” ígérte a Városháza parkoló helyére, egy valódi köztéri agórát, ehelyett egy „pop-up park”-ot kaptak a budapestiek, brutális áron.

A Budapest Brand átvilágításának eredményei

Mint köztudott, a Fidesz fővárosi frakciója szerint beigazolódott, amit évek óta állítanak:

a Budapest Brand körül rendszerszintű pénzszivattyú működik.

A vizsgálóbizottság megállapításai a Budapest Brand ügyében túlárazott szerződésekről, titkolt prémiumokról, luxuskiadásokról és baloldali érdekkörökhöz kötődő megbízásokról szólnak – mindezt Karácsony Gergely főpolgármesteri ciklusában.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője sorolta a vizsgálóbizottság megállapításait:

  • több tízmillió forintos prémiumok,
  • százezres rezsitámogatások,
  • havi 250 ezres parkolóhelyek luxusszállodák előtt,
  • „betűnként 1 millió forintos díszletek” és
  • milliók soha meg nem tartott előadásokra.

A Fidesz szerint a Budapest Brand-ügy csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen a főváros többi cége – mint például a BKV Zrt. vagy a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. – ennél nagyságrendekkel nagyobb szervezetek, így a visszaélések mértéke is jóval súlyosabb lehet.

Ennek fényében a fideszes politikus a botrányos ügyek miatt három lépés megtételét követeli Karácsony Gergely főpolgármestertől:

  • Tegyen büntetőfeljelentést a korrupciógyanús ügyekben.
  • Rendelje el az összes fővárosi cég átvilágítását független szakértőkkel.
  • Ne akadályozza az átvilágítási szakértő munkáját, hanem segítse azt.

„Elég a fővárosi mutyikból, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kiderüljön a teljes igazság” – hangsúlyozta Szentkirályi.

Jelezte, ebben semmilyen lépés nem történt az elmúlt időszakban, ahogyan abban sem, hogy

hova tűnt az a brutális összeg, amit a Tarlós István vezette főváros ott hagyott Karácsony Gergelyékre.

Végezetül Szentkirályi Alexandra jelezte, arra kéri a kormányt, hogy a fővárosi átvilágítási szakértő, aki jelenleg is nézi a főváros gazdálkodását, kapjon meg minden segítséget annak érdekében, hogy maradéktalanul át tudja világítani a fővárosi önkormányzat cégeit is.

„Most a Budapest Brand-botrány bemutatta a fővárosi korrupciós háló egészen pitiáner és szánalmas működését. Ezt a hálót maradéktalanul fel kell számolnunk, és fel is fogjuk!”

közölte Szentkirályi.

 

