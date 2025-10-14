Hírlevél

Szentkirályi Alexandra

Itt a főváros új nokiás dobozos korrupciós botránya – a Budapest Brand-ügy?

A Fidesz fővárosi frakciója szerint beigazolódott, amit évek óta állítanak: a Budapest Brand körül rendszerszintű pénzszivattyú működik. A vizsgálóbizottság megállapításai a Budapest Brand ügyében túlárazott szerződésekről, titkolt prémiumokról, luxuskiadásokról és baloldali érdekkörökhöz kötődő megbízásokról szólnak – mindezt Karácsony Gergely főpolgármesteri ciklusában.
Szentkirályi AlexandraBudapest BrandKarácsony Gergely

A Budapest Brand Zrt. ügyeiben hónapokig vizsgálódó bizottság megállapításai a Fidesz-frakció szerint minden várakozást felülmúlnak. 

A fővárosi vizsgálóbizottsági jelentés mutyihálót tárt fel a Városházán a Budapest Brand ügyben.
A fővárosi Fidesz szerint a Budapest Brand vizsgálat alapján kimondható, hogy átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze Karácsony Gergely cégein keresztül, miközben a városvezetők luxuséletet finanszíroznak a budapestiek rovására. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A fővárosi vizsgálóbizottsági jelentés mutyihálót tárt fel a Városházán a Budapest Brand ügyben

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a jelentés alapján „rendszerszintű a közpénzek felelőtlen felhasználása, az átláthatóság pedig súlyosan sérül”. A cég - amely a Városházán működik - a vizsgálat alatt is akadályozta az adatszolgáltatást, ami a bizottság szerint a szándékos eltitkolás gyanúját veti fel. 

A Hagyó-ügy és a nokiás dobozok óta nem látott botrány kerekedhet”

- fogalmazott Szentkirályi Alexandra frakcióvezető.

Milliós prémiumok, nem teljesített célok mellett

A feltárt adatok szerint a vezetők milliós fizetéseik mellett több mint 50 millió forint prémiumot vettek fel, sőt több mint 5 millió forint szabadságmegváltást is kaptak. Gyakori volt, hogy a prémiumfeladatokat utólag határozták meg, miközben 2020–2024 között egyetlen évben sem teljesültek az üzleti tervek. Ilyen helyzetben pedig prémium jogszerűen nem járt volna.

Luxusautózás és parkolás – amikor lenne ingyenes hely is

A cég három vezetője 35 millió forintot költött csak autóhasználatra és parkolásra. Bár a Városháza udvara 2024 tavaszáig ingyenes, murvás parkolóként működött, a vezetők mégis a szomszédos Kempinski parkolóját választották havi 240–250 ezer forintért, így több mint 3,3 millió forint közpénz landolt a luxusszálloda garázsában.

Túlárazott, felesleges külsős megbízások

A főpolgármester Pop-up Park installációjának mindössze 65 méteren belüli mozgatásáért 2,1 millió forintot fizettek egy külsősnek - olyan feladatért, amelyet a saját állomány is elvégezhetett volna. A rendezvénykellékek logisztikájára és raktározására 76 millió forint ment el, noha a fővárosi cégek telephelyei ingyenes kapacitást kínálhattak volna.

Rejtélyes tételek és politikai kapcsolódások

Az „Egészséges Budapest Szűrőbusz” projekt 71,5 millió forintba került, üzenetei pedig a bizottság szerint erősen rímeltek Karácsony „minden budapesti éljen +5 évet” kampányígéretére. Egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójára kétszer 3,1 milliót fizettek ki. Rezsitámogatást is kaptak a milliós fizetésű vezetők és helyetteseik, fejenként 100 ezer forint értékben.

A grafikai és üzemeltetési feladatokra kötött szerződések rendszeresen átfedték a cég főállású dolgozóinak munkáját, így a pénzek „el tudtak tűnni” a szolgáltatási láncban. A fővárosi Fidesz szerint a megbízottak között több kifejezetten baloldali érdekkörökhöz köthető cég és személy is felbukkant: 

  • a Crevocorp több tízmilliós szerződést kapott; 
  • a Medián és a 21 Kutatóközpont közel 15 millió forinthoz jutott; 
  • Zaránd Péter, Márki-Zay Péter korábbi kampányfőnöke, Puzsér Róbert üzlettársa - közel 5,5 millió forintot számlázhatott.

„Pénznyelő” Budapest Brand

A Fidesz-frakció összegzése szerint a Budapest Brand csak egy a fővárosi tulajdonú vállalatok sorában, ahol a pénz kiszivattyúzás gyanúja felmerül. A főváros baloldali vezetésének a politikai narratívával szemben pedig - állítják - nem „kivéreztetés”, hanem házon belüli pénznyelés zajlik valójában.

A Fidesz-frakció évek óta kongatta a vészharangot, most kiderült: a Budapest Brand körüli vizsgálóbizottság is megerősítette a súlyos gyanút. Átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze Karácsony Gergely cégein keresztül, miközben a városvezetők luxuséletet finanszíroznak a budapestiek rovására”

- mondja a fővárosi Fidesz szervezet, amely szerint azonnali átláthatósági és felelősségrevonási lépésekre van szükség, mivel a budapestiek joggal várhatják el, hogy a közpénz ne prémiumokban és felesleges megbízásokban tűnjön el, hanem közszolgáltatásokban és valódi városfejlesztésben térüljön meg.

 

