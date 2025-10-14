Itt a főváros új nokiás dobozos korrupciós botránya – a Budapest Brand-ügy?

A Budapest Brand Zrt. ügyeiben hónapokig vizsgálódó bizottság megállapításai a Fidesz-frakció szerint minden várakozást felülmúlnak.
A fővárosi vizsgálóbizottsági jelentés mutyihálót tárt fel a Városházán a Budapest Brand ügyben
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a jelentés alapján „rendszerszintű a közpénzek felelőtlen felhasználása, az átláthatóság pedig súlyosan sérül”. A cég - amely a Városházán működik - a vizsgálat alatt is akadályozta az adatszolgáltatást, ami a bizottság szerint a szándékos eltitkolás gyanúját veti fel.
A Hagyó-ügy és a nokiás dobozok óta nem látott botrány kerekedhet”
- fogalmazott Szentkirályi Alexandra frakcióvezető.
Milliós prémiumok, nem teljesített célok mellett
A feltárt adatok szerint a vezetők milliós fizetéseik mellett több mint 50 millió forint prémiumot vettek fel, sőt több mint 5 millió forint szabadságmegváltást is kaptak. Gyakori volt, hogy a prémiumfeladatokat utólag határozták meg, miközben 2020–2024 között egyetlen évben sem teljesültek az üzleti tervek. Ilyen helyzetben pedig prémium jogszerűen nem járt volna.
Luxusautózás és parkolás – amikor lenne ingyenes hely is
A cég három vezetője 35 millió forintot költött csak autóhasználatra és parkolásra. Bár a Városháza udvara 2024 tavaszáig ingyenes, murvás parkolóként működött, a vezetők mégis a szomszédos Kempinski parkolóját választották havi 240–250 ezer forintért, így több mint 3,3 millió forint közpénz landolt a luxusszálloda garázsában.
Túlárazott, felesleges külsős megbízások
A főpolgármester Pop-up Park installációjának mindössze 65 méteren belüli mozgatásáért 2,1 millió forintot fizettek egy külsősnek - olyan feladatért, amelyet a saját állomány is elvégezhetett volna. A rendezvénykellékek logisztikájára és raktározására 76 millió forint ment el, noha a fővárosi cégek telephelyei ingyenes kapacitást kínálhattak volna.
Rejtélyes tételek és politikai kapcsolódások
Az „Egészséges Budapest Szűrőbusz” projekt 71,5 millió forintba került, üzenetei pedig a bizottság szerint erősen rímeltek Karácsony „minden budapesti éljen +5 évet” kampányígéretére. Egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójára kétszer 3,1 milliót fizettek ki. Rezsitámogatást is kaptak a milliós fizetésű vezetők és helyetteseik, fejenként 100 ezer forint értékben.
A grafikai és üzemeltetési feladatokra kötött szerződések rendszeresen átfedték a cég főállású dolgozóinak munkáját, így a pénzek „el tudtak tűnni” a szolgáltatási láncban. A fővárosi Fidesz szerint a megbízottak között több kifejezetten baloldali érdekkörökhöz köthető cég és személy is felbukkant:
- a Crevocorp több tízmilliós szerződést kapott;
- a Medián és a 21 Kutatóközpont közel 15 millió forinthoz jutott;
- Zaránd Péter, Márki-Zay Péter korábbi kampányfőnöke, Puzsér Róbert üzlettársa - közel 5,5 millió forintot számlázhatott.
„Pénznyelő” Budapest Brand
A Fidesz-frakció összegzése szerint a Budapest Brand csak egy a fővárosi tulajdonú vállalatok sorában, ahol a pénz kiszivattyúzás gyanúja felmerül. A főváros baloldali vezetésének a politikai narratívával szemben pedig - állítják - nem „kivéreztetés”, hanem házon belüli pénznyelés zajlik valójában.
A Fidesz-frakció évek óta kongatta a vészharangot, most kiderült: a Budapest Brand körüli vizsgálóbizottság is megerősítette a súlyos gyanút. Átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze Karácsony Gergely cégein keresztül, miközben a városvezetők luxuséletet finanszíroznak a budapestiek rovására”
- mondja a fővárosi Fidesz szervezet, amely szerint azonnali átláthatósági és felelősségrevonási lépésekre van szükség, mivel a budapestiek joggal várhatják el, hogy a közpénz ne prémiumokban és felesleges megbízásokban tűnjön el, hanem közszolgáltatásokban és valódi városfejlesztésben térüljön meg.