Itt a főváros új nokiás dobozos korrupciós botránya – a Budapest Brand-ügy?

A Budapest Brand Zrt. ügyeiben hónapokig vizsgálódó bizottság megállapításai a Fidesz-frakció szerint minden várakozást felülmúlnak.

A fővárosi Fidesz szerint a Budapest Brand vizsgálat alapján kimondható, hogy átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze Karácsony Gergely cégein keresztül, miközben a városvezetők luxuséletet finanszíroznak a budapestiek rovására. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A fővárosi vizsgálóbizottsági jelentés mutyihálót tárt fel a Városházán a Budapest Brand ügyben

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a jelentés alapján „rendszerszintű a közpénzek felelőtlen felhasználása, az átláthatóság pedig súlyosan sérül”. A cég - amely a Városházán működik - a vizsgálat alatt is akadályozta az adatszolgáltatást, ami a bizottság szerint a szándékos eltitkolás gyanúját veti fel.

A Hagyó-ügy és a nokiás dobozok óta nem látott botrány kerekedhet”

- fogalmazott Szentkirályi Alexandra frakcióvezető.

Milliós prémiumok, nem teljesített célok mellett

A feltárt adatok szerint a vezetők milliós fizetéseik mellett több mint 50 millió forint prémiumot vettek fel, sőt több mint 5 millió forint szabadságmegváltást is kaptak. Gyakori volt, hogy a prémiumfeladatokat utólag határozták meg, miközben 2020–2024 között egyetlen évben sem teljesültek az üzleti tervek. Ilyen helyzetben pedig prémium jogszerűen nem járt volna.

Luxusautózás és parkolás – amikor lenne ingyenes hely is

A cég három vezetője 35 millió forintot költött csak autóhasználatra és parkolásra. Bár a Városháza udvara 2024 tavaszáig ingyenes, murvás parkolóként működött, a vezetők mégis a szomszédos Kempinski parkolóját választották havi 240–250 ezer forintért, így több mint 3,3 millió forint közpénz landolt a luxusszálloda garázsában.

Túlárazott, felesleges külsős megbízások

A főpolgármester Pop-up Park installációjának mindössze 65 méteren belüli mozgatásáért 2,1 millió forintot fizettek egy külsősnek - olyan feladatért, amelyet a saját állomány is elvégezhetett volna. A rendezvénykellékek logisztikájára és raktározására 76 millió forint ment el, noha a fővárosi cégek telephelyei ingyenes kapacitást kínálhattak volna.

Rejtélyes tételek és politikai kapcsolódások

Az „Egészséges Budapest Szűrőbusz” projekt 71,5 millió forintba került, üzenetei pedig a bizottság szerint erősen rímeltek Karácsony „minden budapesti éljen +5 évet” kampányígéretére. Egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójára kétszer 3,1 milliót fizettek ki. Rezsitámogatást is kaptak a milliós fizetésű vezetők és helyetteseik, fejenként 100 ezer forint értékben.