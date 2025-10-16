Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Olvasta?

Az összes idei koncertet lemondta a népszerű magyar banda, megdöbbentő az ok

csúcstalálkozó

Elképesztő diplomáciai siker, a két szuperhatalom vezetői Budapesten találkoznak

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs után Kocsis Máté is közzétette a számunkra nagy jelentőséggel bíró hírt. Budapest lett a béke fővárosa, a két szuperhatalom vezetője a mi fővárosunkban találkozik, hogy végre pontot tudjanak végre tenni az ukrajnai háború végére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csúcstalálkozóelismerésTrumpBudapestOrbán ViktorPutyindiplomáciasikerháborúbéke

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Orbán Balázs után szintén jelezte a közösségi oldalán a számunkra óriási jelentőséggel bíró hírt. Budapest lesz a helyszíne Donald Trump és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozójának, hogy végre lezárják az ukrajnai háborút.

Budapest
Kocsis Máté is jelezte, Budapest lesz a történelmi Putyin-Trump találkozó színhelye
Fotó: Illusztráció (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Budapestre figyel az egész világ

Ahogy azt már az Origo is megírta, Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a TruthSocialon bejelentette:

Putyin elnökkel egy kölcsönösen elfogadott helyszínen, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljuk lezárni ezt a szégyenletes háborút Oroszország és Ukrajna között

Ez egyben azt is jelenti, mindketten beleegyeztek abba, hogy Budapest legyen a helyszín, ami hatalmas elismerés Orbán Viktor miniszterelnöknek és kormányának. Az Orbán-kabinet mindvégig és következetesen a béke fontosságát hangsúlyozta, amiért nagyon sok támadást kapott az európai szövetségeseitől, valamint az egykori Biden-adminisztráció embereitől.

A bejelentés hallatán von der Leyen Weberrel, Zelenszkij meg Magyar Péterrel vakarhatják a fejüket, előbb a sajátjukat, aztán egymásét... 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!