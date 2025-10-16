Elképesztő diplomáciai siker, a két szuperhatalom vezetői Budapesten találkoznak

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Orbán Balázs után szintén jelezte a közösségi oldalán a számunkra óriási jelentőséggel bíró hírt. Budapest lesz a helyszíne Donald Trump és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozójának, hogy végre lezárják az ukrajnai háborút.

Kocsis Máté is jelezte, Budapest lesz a történelmi Putyin-Trump találkozó színhelye

Fotó: Illusztráció (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Budapestre figyel az egész világ

Ahogy azt már az Origo is megírta, Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalán, a TruthSocialon bejelentette:

Putyin elnökkel egy kölcsönösen elfogadott helyszínen, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljuk lezárni ezt a szégyenletes háborút Oroszország és Ukrajna között

Ez egyben azt is jelenti, mindketten beleegyeztek abba, hogy Budapest legyen a helyszín, ami hatalmas elismerés Orbán Viktor miniszterelnöknek és kormányának. Az Orbán-kabinet mindvégig és következetesen a béke fontosságát hangsúlyozta, amiért nagyon sok támadást kapott az európai szövetségeseitől, valamint az egykori Biden-adminisztráció embereitől.

A bejelentés hallatán von der Leyen Weberrel, Zelenszkij meg Magyar Péterrel vakarhatják a fejüket, előbb a sajátjukat, aztán egymásét...