Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Közel a háború vége? Zelenszkij hátrálni kezdett

Oroszország

Budapest felkészül – új részletek a béketárgyalásról

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szervezés alatt a budapesti béketárgyalás, szó nincs arról, hogy ne tartanák meg - derül ki Orbán Balázs posztjából
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországEgyesült ÁllamokOrbán Balázs

Az Egyesült Államok és Oroszország szervezi a budapesti béketárgyalást - írta posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Ezzel egyértelművé vált, nem az a kérdés, hogy megtartják-e a béketárgyalást a magyar fővárosban, hanem az időpontja.

Orbán Balázs, béketárgyalás
Orbán Balázs posztja egyértelműsíti, amit a baloldal kétségbe von, lesz béketárgyalás
Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbíztotja ma (10. 25.) Miamiba utazott, hogy Steve Witkoffal,  az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjával tárgyaljon az ukrajnai rendezésről.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!