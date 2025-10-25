Budapest felkészül – új részletek a béketárgyalásról

Szervezés alatt a budapesti béketárgyalás, szó nincs arról, hogy ne tartanák meg - derül ki Orbán Balázs posztjából
Az Egyesült Államok és Oroszország szervezi a budapesti béketárgyalást - írta posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Ezzel egyértelművé vált, nem az a kérdés, hogy megtartják-e a béketárgyalást a magyar fővárosban, hanem az időpontja.
Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbíztotja ma (10. 25.) Miamiba utazott, hogy Steve Witkoffal, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjával tárgyaljon az ukrajnai rendezésről.
