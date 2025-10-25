Budapest felkészül – új részletek a béketárgyalásról

Az Egyesült Államok és Oroszország szervezi a budapesti béketárgyalást - írta posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Ezzel egyértelművé vált, nem az a kérdés, hogy megtartják-e a béketárgyalást a magyar fővárosban, hanem az időpontja.

Orbán Balázs posztja egyértelműsíti, amit a baloldal kétségbe von, lesz béketárgyalás

Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbíztotja ma (10. 25.) Miamiba utazott, hogy Steve Witkoffal, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjával tárgyaljon az ukrajnai rendezésről.