Több ország vezetője is a támogatásáról biztosította a budapesti Trump–Putyin találkozót

Több ország vezetője is a támogatásáról biztosította a budapesti amerikai–orosz találkozót! – írta bejegyzésében Orbán Balázs, majd sorolta:

Olaszország miniszterelnök-helyettese, Matteo Salvini úgy fogalmazott:

„Trump és Putyin telefonhívása kiváló hír mindazoknak, akik tűzszünetben reménykednek: nem véletlen, hogy Budapesten fognak találkozni, Orbán barátom otthonában.”

Szlovákia kormányfője, Robert Fico maximális támogatásáról biztosította a budapesti találkozót, és

„teljesen érthető és észszerű lépés”-nek nevezte a békekezdeményezést, amely szerinte akár az évszázad legfontosabb híre is lehet, ha végre meghozza a békét.

Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke szintén méltatta Magyarország szerepét, hangsúlyozva, hogy

„Budapest kiválasztása nem véletlen”, és hozzátette, hogy a „jó hír az, hogy békéről beszélnek — és ha békéről beszélnek, akkor van esély a békére is”.

A budapesti béketárgyalás megmutatja, hogy Magyarország képes mindkét féllel párbeszédet folytatni, és olyan kapcsolatokat építeni, amelyek ma Európa biztonságát és jövőjét formálják. A béke útja Budapestre vezet! – hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.