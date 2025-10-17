Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány Lengyelországban! Szabadon engedtek egy terroristát

Sport

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Matteo Salvini

Több ország vezetője is a támogatásáról biztosította a budapesti Trump–Putyin találkozót

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A budapesti béketárgyalás megmutatja, hogy Magyarország képes mindkét féllel párbeszédet folytatni, és olyan kapcsolatokat építeni, amelyek ma Európa biztonságát és jövőjét formálják. A béke útja Budapestre vezet! – hangsúlyozta bejegyzésében Orbán Balázs.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Matteo Salviniháború UkrajnábanBudapesti békecsúcsBudapesti BékefórumRobert FicoHáború UkrajnábanAlekszandar VucsicsSzlovákiabékeMagyarország

Több ország vezetője is a támogatásáról biztosította a budapesti amerikai–orosz találkozót! – írta bejegyzésében Orbán Balázs, majd sorolta:

Olaszország miniszterelnök-helyettese, Matteo Salvini úgy fogalmazott:

„Trump és Putyin telefonhívása kiváló hír mindazoknak, akik tűzszünetben reménykednek: nem véletlen, hogy Budapesten fognak találkozni, Orbán barátom otthonában.”

Szlovákia kormányfője, Robert Fico maximális támogatásáról biztosította a budapesti találkozót, és

„teljesen érthető és észszerű lépés”-nek nevezte a békekezdeményezést, amely szerinte akár az évszázad legfontosabb híre is lehet, ha végre meghozza a békét.

Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke szintén méltatta Magyarország szerepét, hangsúlyozva, hogy

„Budapest kiválasztása nem véletlen”, és hozzátette, hogy a „jó hír az, hogy békéről beszélnek — és ha békéről beszélnek, akkor van esély a békére is”.

A budapesti béketárgyalás megmutatja, hogy Magyarország képes mindkét féllel párbeszédet folytatni, és olyan kapcsolatokat építeni, amelyek ma Európa biztonságát és jövőjét formálják. A béke útja Budapestre vezet! – hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Viktor ezt üzente Putyinnak és Trumpnak

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!