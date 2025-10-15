Budapestre jöhet Donald Trump? – Orbán Viktor válaszolt

Erre nem tudok válaszolni, találkozó az lesz – mondta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Donald Trump Budapestre jöhet-e a Trump-Orbán találkozóra.

A Trump-Orbán találkozó tárgyalási tematikáját már 80 százalékban véglegesítették. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő a Mandinernek adott interjújában kifejtette: Már az időpont is megvan. A tárgyalási tematikát pedig 80 százalékban véglegesítették. Elsősorban gazdasági témákról tárgyalnak majd. A pontos időpontot akkor jelentik be, ha 100 százalékos lesz a tematika.