Minden gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordít a kormány

Orbán Viktor a háromgyerekes édesanyák októbertől bevezetett adómentességéről szólva kiemelte: az intézkedés legvégén az az egyszerű gondolat van, hogy ha nem születik elég gyerek, akkor elfogyunk.

A családok támogagtása a jövő záloga – Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egy akkora méretű ország esetében, mint Magyarország, minden egyes nemzedék, amelyben kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalnak, életveszély.

Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, tehát létkérdés történelmi horizonton is, de a gazdaság miatt már rövidtávon is, hogy Magyarországon mennyien vagyunk

– közölte. A probléma megoldására két lehetőség van. Van a nyugatiak útja, ahol behozzák a migránsokat, mondván, „darab, darab”, ha kevesebb a német vagy a francia, majd bejön egy muszlim – mondta.

A miniszterelnök jelezte, nem tanácsolná, hogy erre az útra lépjünk, ezt mások kipróbálták előttünk, megnéztük, mi lett azokkal, akik beengedték a migránsokat és amit most látunk Nyugat-Európában, az nem vonzó.

Elmondta, akkor viszont kell saját gyerek. Az magánügy, hogy kinek hány gyereke van, az állam abba nem tud beleszólni. Mi egy dolgot dolgot tudunk csinálni: azokat az édesanyákat, akik vállalják, hogy legalább két gyereket szülnek, ami azt jelenti, hogy maguk meg a férjük helyett van egy-egy gyerekük, tehát fönntartják a közösségünket, elismerjük, támogatjuk, és

nem engedjük, hogy csak azért, mert két gyermeket vállaltak, rosszabbul éljenek, mint azok, akik nem vállaltak gyereket

– tette hozzá. Ez egy családbarát ország, mi szeretjük a gyerekeket és sajnáljuk, hogy kevés van. De a kormány nem azért van, hogy sajnálkozzon, hanem hogy segítsen az embereknek abban, hogy több lehessen. Ebben egyszerre van szociális szempont, igazságosság, családtámogatás és demográfia.

Ha Magyarországnak pénze van, és lesz a jövőben, azt első helyen a családok megsegítésére kell fordítani

– jelentette ki a miniszterelnök.