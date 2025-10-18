A Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör célja, hogy a keleti gyökerű, de nyugati hatásokkal gazdagodott magyar kultúrát a digitális térben is megőrizze és továbbadja. A szervezet tagjai hisznek abban, hogy az ezeréves magyar örökség nemcsak múltunk része, hanem jövőnk alapja is. „Őseink példája kötelez: múltunk és hagyományaink megőrzése, továbbadása közös felelősségünk a jövő nemzedékei felé” – hangsúlyozzák alapító nyilatkozatukban.

Dörner György, a Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör alapítója Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelkedő művészek és hagyományőrzők az alapítók között

A kör alapítói között számos ismert művész és hagyományőrző szerepel.

Dörner György Kossuth-díjas színművész, színházi rendező, az Újszínház igazgatója az egyik legismertebb tag.

Mellette többek között Petrás Mária, Kossuth-díjas népdalénekes és keramikus;

valamint Győrffy-Villám András író és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tiszteletbeli elnöke is alapító tag.

A közösséghez csatlakozott Fehér Viktor, a Kerekes Band kétszeres Fonogram-díjas zenésze, továbbá olyan neves hagyományőrzők, mint Vermes István lovasíjász világbajnok, Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Magyar Nemzeti Harcművészeti Iskola alapítója, és Szabó József íjász oktató.

Digitális térben is élő hagyomány

A Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör abban különleges, hogy a hagyományőrzést nemcsak rendezvényekkel, hanem digitális eszközökkel is erősíteni kívánja. Céljuk, hogy a nemzeti kultúrát a fiatal generációk számára is elérhetővé tegyék a közösségi médiában, oktatási platformokon és online műsorokban.

A kezdeményezés alapítói szerint a digitális korszakban a kulturális identitás megőrzése legalább olyan fontos, mint a múltban a fizikai közösségekben volt. Az új polgári kör e kettőt – a hagyományt és az innovációt – igyekszik egyesíteni.

A Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör nem csupán egy kulturális projekt, hanem egy olyan szellemi mozgalom is, amely a magyar nemzeti értékek továbbörökítését tűzte ki célul. A tagok közös hitvallása, hogy a digitális térben is van helye a magyarság történelmi örökségének, és ennek megőrzése mindannyiunk feladata.

