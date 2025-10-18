Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump kinevette Zelenszkijt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar hagyományokat és nemzeti értékeket őrző digitális polgári kör alakult, Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör néven. Az alapítók között van Dörner György, az Újszínház igazgatója is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári KörlovasíjászDigitális Polgári KörVermes István

A Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör célja, hogy a keleti gyökerű, de nyugati hatásokkal gazdagodott magyar kultúrát a digitális térben is megőrizze és továbbadja. A szervezet tagjai hisznek abban, hogy az ezeréves magyar örökség nemcsak múltunk része, hanem jövőnk alapja is. „Őseink példája kötelez: múltunk és hagyományaink megőrzése, továbbadása közös felelősségünk a jövő nemzedékei felé” – hangsúlyozzák alapító nyilatkozatukban.

Dörner György, a Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör alapítója Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség
 Dörner György, a Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör alapítója Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelkedő művészek és hagyományőrzők az alapítók között

A kör alapítói között számos ismert művész és hagyományőrző szerepel.

  • Dörner György Kossuth-díjas színművész, színházi rendező, az Újszínház igazgatója az egyik legismertebb tag. 
  • Mellette többek között Petrás Mária, Kossuth-díjas népdalénekes és keramikus;
  • valamint Győrffy-Villám András író és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tiszteletbeli elnöke is alapító tag.

A közösséghez csatlakozott Fehér Viktor, a Kerekes Band kétszeres Fonogram-díjas zenésze, továbbá olyan neves hagyományőrzők, mint Vermes István lovasíjász világbajnok, Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Magyar Nemzeti Harcművészeti Iskola alapítója, és Szabó József íjász oktató.

Digitális térben is élő hagyomány

A Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör abban különleges, hogy a hagyományőrzést nemcsak rendezvényekkel, hanem digitális eszközökkel is erősíteni kívánja. Céljuk, hogy a nemzeti kultúrát a fiatal generációk számára is elérhetővé tegyék a közösségi médiában, oktatási platformokon és online műsorokban.

A kezdeményezés alapítói szerint a digitális korszakban a kulturális identitás megőrzése legalább olyan fontos, mint a múltban a fizikai közösségekben volt. Az új polgári kör e kettőt – a hagyományt és az innovációt – igyekszik egyesíteni.

A Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör nem csupán egy kulturális projekt, hanem egy olyan szellemi mozgalom is, amely a magyar nemzeti értékek továbbörökítését tűzte ki célul. A tagok közös hitvallása, hogy a digitális térben is van helye a magyarság történelmi örökségének, és ennek megőrzése mindannyiunk feladata.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!