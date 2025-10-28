Nagy könnyítés a CSOK Pluszban – több ezer családot érint

A CSOK Plusz a gyermekvállaló fiatal házaspárok számára elérhető támogatott lakáshitel, amely jelenleg csak akkor igényelhető, ha a feleség nem töltötte be a 41. életévét. Már létezik átmeneti könnyítés: ha a feleség terhes és a magzat betölti a 12. hetet, vagy a házaspár örökbefogadásra tett kérelmet nyújtott be 2024. január 1. és 2025. december 31. között, az életkori feltétel alól felmentést kapnak – írja az Index.

Itt a Csok Plusz könnyítés

Fotó: Unsplash

A friss jogszabály-tervezet ezt az átmeneti kivételt tenné véglegessé. A módosítás szerint a 41 évnél idősebb házaspárok is igényelhetik a CSOK Pluszt, amennyiben a feleség terhes lesz, vagy örökbefogadást kezdeményeznek. Az örökbefogadási feltételek a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan maradnak, a kérelemnek az illetékes gyámhatóságnál kell történnie. A tervezet szerint a változás 2026. január 1-jén lépne hatályba.

A Bankmonitor szakértői szerint a módosítás komoly segítséget jelenthet azoknak a házaspároknak, akik korábban az életkori korlátozás miatt nem tudták igénybe venni a támogatást. A CSOK Plusz mellett az Otthon Start Program igénybevétele is új lehetőségeket nyit az otthonteremtők előtt.

Szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a támogatás nem ingyenhitel, ezért érdemes pénzügyileg tudatosan tervezni a konstrukciók igénylését. A demográfiai válság kezeléséhez több tényezőre van szükség: anyagi támogatás mellett a társadalmi elismerés és a gyermeknevelés teljes értékű munkaként való elfogadása is kulcsfontosságú.