Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

Orbán Viktor

Híres rapper tűnt fel Orbán Viktornál – ki nem találja, kicsoda

„Hajrá, lilák!” – mindössze ennyit írt Orbán Viktor ahhoz a tíz másodperces videóhoz, amelyet péntek este tett közzé Facebook-oldalán. A felvételen ugyan ő maga nem látható, ám a miniszterelnök munkatársa a Kossuth téren fut össze Curtisszel, az ismert rapperrel és újpesti szurkolóval – a jelenet így újabb találgatásokra ad okot a Békemenet előkészületeivel kapcsolatban.
Orbán ViktorBékemenetCurtis

Meglepő videót, meglepő kísérőszöveggel tett közzé a miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán. A mindössze 10 másodperces felvételen Orbán Viktor ugyan nem látható, de a felületén a következő üzenettel osztotta meg: „Hajrá, lilák!”. Ehhez még az idei év sláger-hangulatjeleit – politikai, közéleti tartalmak terén – is hozzátette: zászló, zászló, szív, ami ezúttal lila színű.

Orbán Viktor, Curtis
Curtis tűnt fel Orbán Viktor videójában: a rapper az újpesti focicsapa legismertebb szurkolója Fotó: Facebook

A videón a miniszterelnök munkatársa a Kossuth téren felállított színpadnál állítja meg Széki Attila rappert, egykori labdarúgót, alias Curtist, aki köztudottan az újpesti focicsapat egyik legismertebb szurkolója. Az alábbi párbeszéd hangzik el a felvételen:

– Helló! Hé, helló!

– Szia.

– Te hogyhogy itt?

– Csak erre jártam – vonta meg vállát Curtis.

Az nem derül ki, hogy az énekes maga is részt vesz-e a Békemeneten, mindenesetre gyanús, hogy nem véletlenül sétált az Országház előtt felállított színpadnál – ahová a Békemenet érkezik október 23-án – éppen a miniszterelnök egyik munkatársa közelében.

 

