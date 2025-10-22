Híres rapper tűnt fel Orbán Viktornál – ki nem találja, kicsoda

Meglepő videót, meglepő kísérőszöveggel tett közzé a miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán. A mindössze 10 másodperces felvételen Orbán Viktor ugyan nem látható, de a felületén a következő üzenettel osztotta meg: „Hajrá, lilák!”. Ehhez még az idei év sláger-hangulatjeleit – politikai, közéleti tartalmak terén – is hozzátette: zászló, zászló, szív, ami ezúttal lila színű.

Curtis tűnt fel Orbán Viktor videójában: a rapper az újpesti focicsapa legismertebb szurkolója Fotó: Facebook

A videón a miniszterelnök munkatársa a Kossuth téren felállított színpadnál állítja meg Széki Attila rappert, egykori labdarúgót, alias Curtist, aki köztudottan az újpesti focicsapat egyik legismertebb szurkolója. Az alábbi párbeszéd hangzik el a felvételen:

– Helló! Hé, helló! – Szia. – Te hogyhogy itt? – Csak erre jártam – vonta meg vállát Curtis.

Az nem derül ki, hogy az énekes maga is részt vesz-e a Békemeneten, mindenesetre gyanús, hogy nem véletlenül sétált az Országház előtt felállított színpadnál – ahová a Békemenet érkezik október 23-án – éppen a miniszterelnök egyik munkatársa közelében.